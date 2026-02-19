Décès d'un travailleur de l'entreprise Excavation Villeneuve à la suite de la chute du godet d'une pelle hydraulique : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

JOLIETTE, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur d'Excavation Villeneuve, le 4 août 2025, sur un chantier à l'île Saint-Jean, Terrebonne.

L'enquête a permis de déterminer que le travailleur est décédé, car la méthode de travail appliquée au chantier l'a fait se retrouver dans le rayon d'une pelle hydraulique au moment où le godet de celle-ci s'est décroché de son attache rapide.

La CNESST estime que cet accident aurait pu être évité, notamment si une vérification de l'accouplement du godet avait été effectuée par essai physique et si le travailleur avait guidé l'opérateur de la pelle hydraulique en se tenant hors de la portée de la pelle.

Happé par un godet de 1 100 kg

Lors de travaux d'excavation, un travailleur guidait l'opérateur d'une pelle hydraulique du fond d'un creusement afin de dégager des conduites d'aqueduc. Un godet étroit venait d'être installé dans l'attache rapide de la pelle hydraulique. L'opérateur le dirigeait vers l'excavation en le redressant. Le godet s'est alors décroché, est tombé et a roulé dans l'excavation. Ce faisant, il a happé le travailleur, le projetant contre la paroi. Ses collègues lui ont immédiatement porté secours. Les services d'urgence ont été appelés. Le travailleur a été transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident:

Le godet, dont les axes ne sont pas sécurisés dans l'attache rapide de la pelle hydraulique, s'est décroché, a roulé et a projeté le travailleur contre la paroi de l'excavation.

La méthode de travail appliquée au chantier faisait en sorte que le travailleur se trouvait à proximité de la pelle hydraulique en mouvement, ce qui l'exposait au danger d'être frappé par le godet.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les risques liés à la chute d'un outil, comme un godet, des solutions existent, notamment :

s'assurer que les opérateurs de pelles hydrauliques sont formés sur l'utilisation adéquate des dispositifs d'attache rapide et qu'ils appliquent l'ensemble des manœuvres d'accouplement comme le requiert le fabricant, y compris l'essai physique;

mettre en place des méthodes de travail sécuritaires qui n'exposent pas le travailleur au danger d'être frappé par un outil d'une pelle hydraulique en mouvement, notamment en présence de travailleurs dans les creusements, les tranchées et les excavations.

Suivis de l'enquête

Le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires, aux gestionnaires de mutuelles de prévention ainsi qu'aux associations d'employeurs ou de travailleurs pouvant être concernés par cette enquête. Il sera également diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d'études Conduite d'engins de chantier.

En suivi à l'enquête, la CNESST produira un Avis de danger qui sera rendu disponible aux milieux de travail.

