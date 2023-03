Décès d'un travailleur de l'entreprise - Les Investissements René St-Pierre ltée, à Beauharnois : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

VALLEYFIELD, QC, le 30 mars 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Les Investissements René St-Pierre ltée, le 4 juillet 2022.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur conduisait un chariot élévateur dont les fourches étaient chargées d'une poutre servant à arrimer les charges sur les wagons. Une fois le chariot élévateur à proximité du wagon, le travailleur est descendu du chariot et s'est positionné entre la poutre d'arrimage et le wagon dans le but de fixer les câbles d'arrimage sur la poutre. Pendant ce temps, le chariot élévateur, dont le frein de stationnement n'était pas engagé, s'est mis à avancer sous l'effet de la gravité en direction du travailleur, et ce dernier s'est retrouvé coincé entre le wagon et la poutre. Le travailleur a été transporté à l'hôpital, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Un chariot élévateur équipé de la poutre d'arrimage, stationné dans une pente, s'est mis en mouvement par gravité et a écrasé le travailleur entre la poutre d'arrimage et le wagon.

La gestion de la santé et de la sécurité était déficiente en ce qui concerne l'utilisation du chariot élévateur équipé d'une poutre permettant l'arrimage des charges sur les wagons.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit l'utilisation du chariot élévateur de marque Caterpillar ainsi que la poutre d'arrimage de conception artisanale impliqués dans l'accident. Elle a également interdit l'arrimage des charges sur les wagons sur le site de l'établissement.

La CNESST a exigé que les travailleurs de l'établissement ayant à manœuvrer un chariot élévateur reçoivent la formation de cariste conforme au contenu prévu par règlement. L'employeur s'est conformé à cette exigence.

Comment éviter un tel accident

Pour éliminer le danger d'écrasement par un chariot élévateur, des solutions existent :

suivre les consignes du fabricant et les normes applicables lorsque l'on quitte le poste de conduite du chariot élévateur, notamment :

placer le levier de direction au point mort « neutre » et enclencher le bouton de verrouillage du levier,



abaisser le dispositif porte charge,



engager le frein de stationnement;

s'assurer que l'organisation du travail concernant l'utilisation d'un chariot élévateur muni d'équipements de levage ou d'accessoires ne porte pas atteinte à la santé et la sécurité des travailleurs;

s'assurer que tous les travailleurs ont suivi la formation requise pour conduire le chariot élévateur, comme l'exige la réglementation, et que les mesures de sécurité établies sont appliquées sur les lieux de travail.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux associations sectorielles paritaires et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelle de prévention pour que leurs membres en soient informés.

De plus, la CNESST fera parvenir les conclusions de son enquête à l'Association québécoise des transports pour que celle-ci en informe ses membres qui évoluent dans le transport de marchandises ferroviaire.

