La CNESST sensibilise maintenant les jeunes par la musique

QUÉBEC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est heureuse d'annoncer le lancement de son tout premier album de musique jeunesse, intitulé Le cœur à l'ouvrage. Produit en collaboration avec le jeune humoriste Étienne Petit, ce projet novateur a pour objectif d'informer et de sensibiliser les jeunes sur leurs droits et obligations au travail de manière divertissante et dynamique.

Composé de six chansons et vidéoclips, cet album court aborde des thèmes importants tels que la santé et la sécurité du travail, les normes du travail et l'équité salariale, à travers des mélodies accrocheuses et des paroles amusantes.

Le cœur à l'ouvrage est dès maintenant disponible sur Spotify, Apple Music et le site web de la CNESST. La CNESST invite les jeunes ainsi que leur entourage à télécharger, à écouter et à partager l'album sans plus tarder pour en connaître davantage sur les notions du travail.

Un mot sur l'artiste

Étienne, qui étudie actuellement à l'École nationale de l'humour, a remporté la première place du concours vidéo jeunesse 2021-2022. Sa vidéo a connu un grand succès sur les plateformes sociales de la CNESST, ce qui a inspiré la création de ces six nouvelles chansons inédites et originales visant à faire connaître aux jeunes certaines réalités du monde du travail.

Citations

« Les jeunes occupent une place de plus en plus importante sur le marché du travail. Dans ce contexte, notre gouvernement tient à proposer des ressources adaptées pour leur faire connaître leurs droits et obligations. Avec cet album de la CNESST, on vient informer et sensibiliser ces jeunes à l'importance de la santé et de la sécurité du travail, des normes du travail et de l'équité salariale de manière ludique. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Je suis fière de la création de ce nouvel outil accessible et divertissant qui s'adressera directement aux jeunes. Cet album permettra de les sensibiliser sur des sujets qui les touchent directement et qui les concernent en matière de travail, tout en leur offrant du contenu original et de qualité. Le cœur à l'ouvrage est un album non seulement à découvrir, mais aussi à partager largement pour informer le plus grand nombre de jeunes à leurs droits et obligations en milieu de travail. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Source : CNESST, Direction générale des communications, Téléphone : 1 866 966-4705