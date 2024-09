Nouvelle campagne de sensibilisation de la CNESST - Harcèlement en milieu de travail : savez-vous le reconnaître?

QUÉBEC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - À sa sortie de l'université, Florence a décroché un emploi dans son domaine d'études, avec des conditions et des perspectives intéressantes. Elle était fébrile à l'idée d'entamer ce nouveau défi et de faire ses preuves. Florence est tristement tombée de son nuage, car le malheur au travail n'a pas tardé à commencer.

Dès le premier jour, une collègue de Florence lui a mené la vie dure. Son ton était sec, son attitude, rude, et sa patience, inexistante. Si Florence commettait une erreur, ce qui est commun lorsqu'on commence un nouvel emploi, sa collègue ne se gênait pas pour lui faire remarquer à coups de forts soupirs et ne manquait pas une occasion de lui faire des reproches, souvent devant d'autres collègues, laissant ainsi Florence blessée et humiliée.

La collègue de Florence était imprévisible, et son humeur dictait si la jeune employée passerait une journée agréable ou pénible. Parfois, elle l'ignorait complètement et, d'autres fois, elle s'opposait à toutes ses idées. Pour Florence, c'était loin d'être un climat de travail propice à l'apprentissage et au développement.

Après plusieurs semaines à évoluer dans un tel contexte de travail, Florence s'est repliée sur elle-même. La nuit, toute pensée concernant son travail la tenait réveillée durant des heures. Chaque matin, en direction du travail, elle sentait une boule dans son ventre juste à l'idée d'être en présence de cette collègue. Au lieu de s'épanouir au travail, elle a commencé à se taire. Elle évitait les regards de sa collègue en espérant s'épargner les commentaires désobligeants et les remarques blessantes de cette dernière. Florence doutait d'elle-même et a perdu confiance en ses capacités.

Ce qu'a vécu Florence, c'est du harcèlement psychologique en contexte de travail. Comme bien des gens, elle ne le savait pas et n'a pas été en mesure de l'identifier.

Campagne de sensibilisation

Il est important de savoir repérer les conduites vexatoires (abusives, humiliantes, blessantes), qui se manifestent par des paroles, des gestes ou des comportements, et les situations à risque pour y mettre fin et ainsi contribuer au maintien de milieux de travail sains.

C'est pourquoi le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Jean Boulet, est heureux de lancer officiellement la campagne publicitaire de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) sur ce sujet en compagnie de la nouvelle présidente-directrice générale de l'organisation, Mme Anouk Gagné. Cette campagne vise à outiller les travailleuses, les travailleurs et les employeurs à reconnaître le harcèlement psychologique ou sexuel en milieu de travail afin de le prévenir et d'intervenir, le cas échéant.

Sous le thème « Le harcèlement psychologique ou sexuel ne devrait jamais faire partie de votre horaire de travail », la campagne sera diffusée jusqu'au 6 octobre. Des messages publicitaires de 30 secondes en français et en anglais seront retransmis à la radio traditionnelle et numérique. S'ajouteront des publicités sur le Web et sur des plateformes sociales, ainsi que des articles dans différents médias.

Pour écouter les messages radio et pour apprendre à mieux identifier les comportements associés au harcèlement, visitez la page de la campagne.

Une nouvelle loi

Le harcèlement psychologique ou sexuel au travail peut prendre différentes formes et n'épargne personne. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a adopté en mars dernier la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail.

L'objectif de cette loi, qui s'accompagne de plusieurs mesures administratives, est de rendre les milieux de travail plus sains, respectueux et sécuritaires, en éliminant les comportements inacceptables et en améliorant les recours dont disposent les personnes qui, malheureusement, en sont victimes.

La santé psychologique au cœur des actions de la CNESST

Depuis septembre 2023, 18 conseillers et conseillères en santé psychologique de la CNESST travaillent exclusivement à la promotion de la prévention des risques psychosociaux liés au travail en offrant des activités de sensibilisation et d'information en matière de santé psychologique directement dans les milieux de travail.

Jusqu'en juin 2024, il y a eu 927 ateliers de promotion réalisés auprès de 4 181 employeurs et de 10 437 travailleuses et travailleurs depuis le début de son implantation. Plus précisément, de janvier à juin 2024, il y a eu 598 ateliers réalisés auprès de 2 801 représentants de l'employeur et de 7 601 travailleuses et travailleurs.

Ces données montrent un fort engouement pour les ateliers par les milieux de travail. En effet, ces ateliers répondent à de nombreuses interrogations tout en permettant aux employeurs, aux travailleuses et aux travailleurs d'avoir des outils en main pour s'assurer que leur environnement de travail est sain.

La durée de l'activité, les sujets traités et les types d'activités peuvent être adaptés en fonction des besoins du milieu de travail, et plusieurs thèmes peuvent être abordés, dont la violence à caractère sexuel. De plus, des ateliers adaptés sont proposés ainsi qu'un service de soutien à l'utilisation des outils.

Les employeurs qui souhaitent organiser une activité de sensibilisation et d'information en matière de santé psychologique peuvent toujours le faire.

Citations

« Grâce à l'adoption de la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, au printemps dernier, nous avons pris des mesures concrètes pour protéger les travailleurs contre le harcèlement psychologique et sexuel. Avec la nouvelle campagne de sensibilisation que nous lançons aujourd'hui, nous réaffirmons notre engagement pour offrir des environnements de travail respectueux et sécuritaires pour tous. Chaque personne mérite de travailler dans un milieu où la dignité est respectée et où la violence n'a pas sa place. Ensemble, faisons en sorte que ces principes deviennent une réalité quotidienne dans toutes nos entreprises. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« En vigueur depuis le 1er juin 2004, les dispositions en matière de harcèlement psychologique ont marqué une étape cruciale dans la protection des travailleuses et travailleurs. Alors que nous célébrons 20 ans d'avancées significatives, le gouvernement du Québec a tout récemment renforcé la protection de tous les acteurs des milieux du travail en adoptant la Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Pour la CNESST, il importe de rappeler qu'il est essentiel de maintenir notre vigilance et notre engagement pour garantir des environnements de travail exempts de harcèlement. La campagne que nous vous présentons aujourd'hui va en ce sens et invite la population à s'informer quant aux critères permettant d'identifier le harcèlement en contexte de travail. »

- Anouk Gagné, présidente-directrice générale de la CNESST

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn .

Source : CNESST

Direction générale des communications

Tél. : 1 866 966-4705

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail