Décès d'un travailleur de l'entreprise Les granites de la montagne : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

Le jour de l'accident, le travailleur et le conducteur du chariot élévateur (cariste) procédaient à la manutention de dalles de quartz placées sur des supports en métal dans la cour extérieure. Trois dalles de 227 kg chacune étaient transportées simultanément jusqu'à l'intérieur de l'usine à l'aide d'un chariot élévateur muni d'une pince de levage. Pour ce faire, le travailleur écartait les dalles à l'aide d'une barre de métal servant de levier et plaçait un coin en bois. Cela permettait à la pince de s'insérer afin de soulever les trois dalles. À l'occasion, il devait positionner manuellement la pince. Au moment où l'accident s'est produit, le cariste attendait le signe de la main du travailleur avant d'abaisser la pince et de procéder au levage. Ne voyant pas le travailleur, le cariste est descendu du chariot élévateur et l'a aperçu coincé entre les dalles de quartz. Les secours ont été appelés sur les lieux et il a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Lors de la manutention de dalles de quartz placées sur un support sans système de retenue, trois dalles ont basculé et ont coincé mortellement le travailleur.

manutention de dalles de quartz placées sur un support sans système de retenue, trois dalles ont basculé et ont coincé mortellement le travailleur. La méthode de travail, qui consistait à positionner manuellement la pince de levage, était inadéquate, car elle exposait le travailleur à la zone dangereuse devant les dalles de quartz.

À la suite de l'accident, la CNESST a ordonné l'arrêt des travaux de levage des dalles de quartz et de granite dans la cour extérieure de l'entreprise. Pour permettre la reprise de ces travaux, la CNESST a exigé que l'employeur soumette une méthode de travail sécuritaire de manutention des dalles et que les supports soient munis d'un système de retenue. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de la manutention de dalles de quartz, des solutions existent, notamment :

identifier les risques avant d'entreprendre tout travail de levage d'une charge;

s'assurer que les supports sont munis d'un système de retenue pour éviter le basculement des dalles;

s'assurer que la disposition des supports permet la manutention des dalles par le devant afin qu'il y ait un bon positionnement du chariot élévateur et une bonne visibilité pour le cariste;

faire en sorte que l'organisation du travail ainsi que les méthodes et les techniques utilisées pour l'accomplir sont sécuritaires, notamment en évitant que les travailleurs se retrouvent dans la trajectoire des dalles lorsque celles-ci sont libres de basculer.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter qu'un accident similaire se produise, la CNESST transmettra les conclusions de son enquête aux organisations suivantes afin que leurs membres en soient informés :

les associations sectorielles paritaires;

les gestionnaires de mutuelles de prévention;

l'Association des fabricants et détaillants de l'industrie de la cuisine du Québec;

les entreprises enregistrées dans l'unité de classification Fabrication de produits en pierre de taille et qui sont spécialisées dans l'importation, la vente, la transformation et la distribution de pierres brutes et transformées.

