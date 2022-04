Décès d'un travailleur de l'entreprise Les Bois traités M. G. inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LÉVIS, QC, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - La CNESST rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Les Bois traités M. G. inc., le 30 août 2021, à Montmagny.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur se trouvait sur le convoyeur par lequel entrent les paquets de bois à l'usine. Sa tâche consistait à retirer la toile de protection les recouvrant avant que ceux-ci ne soient acheminés vers le démêleur à bois. Afin de déballer les paquets, il devait en faire le tour en enjambant les guide-chaîne du convoyeur, en circulant près d'un engrenage libre de rotation et de la partie surplombante d'un déflecteur, éléments qui constituaient des obstacles dans sa zone de travail. Alors qu'il se déplaçait, le travailleur a trébuché sur l'un de ces obstacles, puis chuté d'une hauteur de 1,29 m par une ouverture de plancher laissée entre les guide-chaîne. Blessé à l'arrière de la tête après avoir heurté le sol, le travailleur s'est déplacé jusqu'à l'escalier de service, où un collègue l'a retrouvé accroupi, toujours conscient. Après avoir reçu les premiers soins, le travailleur a été conduit à un centre hospitalier de Montmagny, où il est décédé des suites de ses blessures le 1er septembre 2021.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a trébuché en raison de la présence d'obstacles situés dans la zone de travail, soit au niveau du tambour de tête du convoyeur d'entrée.

Le travailleur a perdu l'équilibre en direction d'une ouverture de plancher, entre les guide-chaîne no 2 et no 3 du convoyeur d'alimentation, puis a fait une chute de 1,29 m au niveau inférieur.

À la suite de l'accident, l'employeur a procédé à des modifications dans l'aménagement des lieux de travail afin de les rendre plus sécuritaires. La CNESST a constaté qu'il avait fermé les ouvertures de plancher, notamment entre les guide-chaîne du convoyeur d'alimentation, et retiré la partie surplombante du déflecteur. Des garde-corps ont également été ajoutés autour du plancher des lignes de production à la réception des paquets de bois de l'usine.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les chutes à un niveau inférieur et les chutes de même niveau, des solutions existent, notamment :

aménager de façon sécuritaire les lieux pour éliminer à la source le danger de chute ou le risque de trébucher :

éliminer ou limiter la présence d'obstacles dans la zone de travail;



s'assurer que les planchers ne comportent aucune ouverture susceptible de causer un accident.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection des travailleuses et travailleurs.

Ces derniers doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête au comité paritaire de prévention du secteur forestier et à Prévibois. La CNESST informera également l'ensemble des associations sectorielles paritaires et l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant les programmes Opération d'équipements de production et Sciage pour sensibiliser les futurs travailleurs.

Liens utiles

Rapport d'enquête : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004332.pdf

Photo (libre de droits) | Source : CNESST : https://bit.ly/3Ion3hm

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité pour prévenir les chutes de même niveau, consultez le https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/chute-meme-niveau.

