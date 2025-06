Décès d'un représentant de l'employeur Galarneau entrepreneur général inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

VAL-D'OR, QC, le 4 juin 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un représentant de l'employeur Galarneau entrepreneur général inc., le 29 septembre 2024, au site minier Éléonore.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le représentant de l'employeur s'affairait à déboulonner les six boulons maintenant en place un contrepoids de 13 500 kg d'une pelle hydraulique. Pour ce faire, il est monté dans la benne de sa camionnette, positionnée derrière la pelle hydraulique près du contrepoids. Après avoir retiré cinq boulons, il a entamé le dévissage du sixième lorsque ce dernier s'est soudainement rompu. Le contrepoids a basculé et écrasé le représentant de l'employeur. Ce dernier a été transporté au service de santé du site minier Éléonore, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

L'absence de procédure de maitrise des énergies lors du démantèlement de la pelle hydraulique a exposé le représentant de l'employeur à être frappé par le contrepoids lors du démontage de ce dernier.

La gestion des risques associés aux travaux inhabituels effectués par le superviseur n'était pas adéquatement assurée par l'employeur, l'entrepreneur ou la minière.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors du démantèlement d'une pelle hydraulique, des solutions existent.

L'employeur doit s'assurer qu'une procédure de contrôle des énergies est élaborée et appliquée.

Avant le début de travaux inhabituels, l'employeur doit identifier les risques, les analyser, mettre en place des procédures de travail sécuritaires et s'assurer que ces procédures sont appliquées par les travailleurs et travailleuses.

L'employeur est légalement tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et psychique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour répondre à ces exigences sont sécuritaires.

Les travailleuses et travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens afin de les éliminer ou de les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour informer les milieux de travail et éviter que ce genre d'accident ne se reproduise, la CNESST transmettra les conclusions de son rapport d'enquête à l'Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec.

Le rapport sera distribué aux associations sectorielles paritaires et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

Le rapport d'enquête sera également acheminé au ministère de l'Éducation du Québec, qui en assurera la diffusion dans les établissements offrant le programme d'étude Mécanique d'engins de chantier.

