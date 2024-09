Décès d'un travailleur d'Irrigation Experts 2018 : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

LAVAL, QC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur d'Irrigation Experts 2018, le 6 juin 2023, à Laval.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur effectuait seul l'ouverture du système d'arrosage automatisé de la pelouse d'une propriété. Après avoir fait les jonctions des trois conducteurs qui reliaient la pompe submersible du système d'arrosage au panneau d'alimentation électrique, le travailleur s'est dirigé dans la rivière des Prairies. Il devait y installer la pompe submersible qui aurait acheminé l'eau vers les gicleurs. Une trentaine de minutes après le début des travaux, le travailleur a été retrouvé inconscient sur la rive. Il a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Le travailleur a été électrocuté lors de l'installation d'une pompe submersible dans la rivière.

La méthode de travail au niveau du contrôle de l'énergie était déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à Irrigation Experts 2018 les travaux relatifs à l'installation et à la mise en marche de pompes submersibles pour les ouvertures et fermetures de systèmes d'irrigation. L'employeur a renoncé à effectuer ce genre de travaux.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés au contrôle de l'énergie électrique, des solutions existent, notamment :

S'assurer que toutes les pièces accessibles sont mises hors tension et qu'une méthode de contrôle de l'énergie électrique telle que le cadenassage est appliquée lors de l'installation d'un appareillage électrique;

S'assurer que les composantes d'un circuit électrique de plus de 30 volts sont protégées pour empêcher tout contact avec un élément sous tension lors de son fonctionnement;

S'assurer de suivre les prescriptions du Code de construction du Québec , Chapitre V - Électricité, en matière d'installation d'appareillages électriques;

, Chapitre V - Électricité, en matière d'installation d'appareillages électriques; Faire appel à des personnes qualifiées lors de travaux sur une installation électrique.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs et travailleuses. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à l'Association Irrigation Québec afin que les membres de celle-ci en soient informés.

Rapport d'enquête

