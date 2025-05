Décès d'un travailleur de l'entreprise Arthur Roussel inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

QUÉBEC, le 28 mai 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise Arthur Roussel inc., le 19 novembre 2024, sur un chantier de construction à Québec.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le travailleur était sur un chantier de construction au parc des Primevères, à Québec. Durant les travaux, l'installation d'une plaque d'acier de 1050 kg s'avérait requise pour sécuriser une paroi de l'excavation. Afin de soulever la plaque d'acier et de la positionner, le travailleur devait l'attacher au godet de la pelle hydraulique. Pour ce faire, il a utilisé un crochet de levage et une élingue de chaîne à quatre brins. Le crochet de levage a été inséré dans l'ouverture située dans le haut de la plaque d'acier, au centre de celle-ci. L'opérateur de la pelle hydraulique a positionné la plaque d'acier à la verticale, contre la paroi de l'excavation. Lorsque la plaque d'acier a touché le sol, la tension de la chaîne s'est relâchée, ce qui a causé un jeu suffisant pour désengager le crochet de levage de la plaque d'acier. Celle-ci a basculé sur le travailleur, qui s'est retrouvé coincé contre un massif de béton de lampadaire. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir les causes suivantes pour expliquer cet accident :

Lors des manœuvres pour descendre une plaque d'acier dans l'excavation à l'aide d'une pelle hydraulique, le crochet de levage s'est libéré de la plaque d'acier, et celle-ci a basculé sur le travailleur.

La méthode de gréage utilisée lors de l'opération de levage de la plaque d'acier n'a pas permis de manipuler celle-ci de façon sécuritaire.

À la suite de l'accident, la CNESST a formulé les exigences suivantes à l'entreprise Arthur Roussel inc. :

élaborer une méthode de levage sécuritaire signée et scellée par une ingénieure ou un ingénieur concernant le levage de la plaque d'acier qui repose dans l'excavation, et l'inclure au programme de prévention du chantier;

former les travailleurs et travailleuses sur le gréage de charges;

communiquer à l'inspecteur les méthodes de travail qu'il compte utiliser pour poursuivre les travaux, pour étançonner les parois de l'excavation et réparer la conduite brisée;

disposer des outils et accessoires appropriés et conçus pour soulever une charge.

Le 5 décembre 2024, la réouverture du chantier de construction a été autorisée puisque l'employeur s'est conformé aux exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors des manœuvres de gréage et de levage sur les chantiers de construction, des solutions existent, notamment :

utiliser des équipements et accessoires de levage en bon état et adaptés à la charge à soulever;

utiliser une méthode d'arrimage et de levage sécuritaire;

s'assurer que les travailleuses et travailleurs sont formés sur le gréage sécuritaire de charges.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter la survenue d'un accident semblable, la CNESST transmettra les conclusions de l'enquête à l'Association de la construction du Québec, à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, à l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec, à l'Association des entrepreneurs en infrastructure, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec et à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec, afin qu'elles diffusent les conclusions de cette enquête auprès de leurs membres.

Le rapport sera distribué aux associations sectorielles paritaires et à l'ensemble des gestionnaires de mutuelles de prévention.

Finalement, dans le cadre de son partenariat avec la CNESST, le ministère de l'Éducation diffusera, à titre informatif et à des fins pédagogiques, le rapport d'enquête dans les établissements de formation offrant le programme de conduite d'engins de chantier.

