Chute mortelle d'un maçon de l'entreprise de maçonnerie Paolo Doganieri : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

MONTRÉAL, le 27 mai 2025 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un travailleur de l'entreprise de maçonnerie Paolo Doganieri, le 29 avril 2024, à Montréal.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, le maçon et deux autres travailleurs se trouvaient sur un chantier de construction résidentiel situé sur la 24e avenue, à Montréal, pour effectuer des travaux de réfection (briquetage) sur un mur extérieur d'un bâtiment de trois étages. Pour ce faire, des échafaudages avaient été assemblés le long de ce mur. Au sommet de ces échafaudages, une plateforme destinée aux matériaux ainsi qu'un plancher de travail avaient été installés sans garde-corps.

Tandis que les deux travailleurs s'affairaient à monter du mortier, le maçon procédait au marquage des rangs de briques. Alors qu'il se trouvait sur le plancher de travail à une hauteur de 7,3 mètres, il a perdu l'équilibre et a chuté jusqu'au sol. Les secours ont été appelés sur les lieux, et le décès a été constaté sur place.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l'accident :

Alors qu'il se trouvait sur un plancher de travail de l'échafaudage, le travailleur accidenté a perdu l'équilibre et a fait une chute de 7,3 mètres.

L'employeur ne s'est pas assuré que les travaux en hauteur dans les échafaudages étaient effectués de manière sécuritaire.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit la modification et l'utilisation des deux échafaudages. Afin de lever l'interdiction, la CNESST a exigé à l'employeur de sécuriser les échafaudages.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents liés aux chutes de hauteur lors de travaux de maçonnerie effectués à l'aide d'échafaudages, des solutions existent, notamment :

s'assurer que les échafaudages sont munis de garde-corps lorsque les travailleurs qui s'y trouvent sont exposés à un danger de chute de plus de 3 mètres; Un garde-corps doit être installé sur tous les côtés extérieurs du plancher de travail et autour de toute ouverture.

attacher solidement l'échafaudage à un bâtiment ou à une structure si sa hauteur est supérieure à trois fois la plus courte dimension de sa base;

s'assurer que les montants métalliques reposent sur des plaques et des madriers;

s'assurer que les éléments qui constituent l'échafaudage sont en bon état et correctement installés.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs et travailleuses doivent faire équipe avec le maître d'œuvre et l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

Pour éviter la survenue d'un accident semblable, la CNESST transmettra à titre informatif les conclusions de son enquête à l'Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec, à l'Association de la construction du Québec, à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, à l'Association patronale des entreprises en construction du Québec et à l'Association des entrepreneurs en construction du Québec afin que leurs membres en soient informés.

De plus, le rapport d'enquête sera distribué aux associations sectorielles paritaires de même qu'aux gestionnaires de mutuelles de prévention.

Finalement, à l'occasion de son partenariat avec la CNESST visant l'intégration de la santé et de la sécurité dans la formation professionnelle et technique, le ministère de l'Éducation diffusera le rapport d'enquête dans les établissements de formation qui offrent les programmes d'études en briquetage-maçonnerie ainsi qu'en charpenterie-menuiserie afin de sensibiliser les futurs travailleurs.

Liens utiles

Rapport d'enquête

Pour plus d'information sur la santé et la sécurité lié aux chutes de hauteur et aux échafaudages : Chute de plus de 3 mètres

Échafaudages

Garde-corps

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook et LinkedIn.

Source : Arianne Méthot, responsable des communications

CNESST - Direction générale des opérations en prévention-inspection

Montréal et Rive-Nord

Téléphone : 450 271-6047

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail