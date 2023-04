Décès d'un électricien de l'entreprise Val-Mauricie électrique inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 26 avril 2023 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd'hui publiques les conclusions de son enquête sur l'accident du travail ayant coûté la vie à un électricien de l'entreprise Val-Mauricie électrique inc., le 6 juin 2022, à Trois-Rivières.

Chronologie de l'accident

Le jour de l'accident, l'électricien s'affairait à remplacer les tubes fluorescents sous les poutrelles de toit d'un bâtiment. Pour ce faire, il a dressé son échelle à plus de 5 m du sol afin que les montants de cette dernière prennent appui sur les poutrelles de toit. Alors qu'il était dans l'échelle, le pied de celle-ci a glissé vers l'arrière, libérant ainsi les montants. C'est alors que l'échelle est tombée vers l'avant et a entraîné l'électricien vers le sol. Les secours ont été appelés sur les lieux. Le travailleur a été transporté à un centre hospitalier, où il est décédé quelques jours plus tard des suites de ses blessures.

Causes de l'accident

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

Le glissement de l'échelle, alors que le travailleur remplaçait des tubes fluorescents, a entraîné le déséquilibre et la chute de ce dernier.

La méthode de travail à l'échelle pour remplacer les tubes fluorescents a exposé le travailleur à un danger de chute.

La supervision du travailleur effectuant des travaux de remplacement de tubes fluorescents était déficiente.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit à l'employeur, Val-Mauricie électrique inc., de poursuivre le travail en hauteur et d'utiliser l'échelle en cause dans l'accident jusqu'à ce qu'une méthode de travail sécuritaire soit fournie par l'employeur pour la reprise des travaux. L'employeur s'est conformé à ces exigences.

Comment éviter un tel accident

Pour prévenir les accidents lors de travaux en hauteur, des solutions existent, notamment :

Privilégier l'utilisation d'un échafaudage ou d'une plateforme élévatrice.

Lorsque le travail ne peut être effectué à l'aide d'une plateforme ou d'un échafaudage en raison de la configuration de l'espace de travail ou de l'emplacement, l'utilisation de l'échelle comme poste de travail est possible. Toutefois, il faut :

l'installer sur une base stable;

s'assurer que le pied de l'échelle ne peut pas glisser;

s'assurer que la méthode de travail utilisée permet au travailleur ou à la travailleuse de maintenir son corps entre les montants de l'échelle;

prévoir l'utilisation d'une protection contre les chutes, comme un harnais de sécurité, si le travailleur est exposé à une chute de plus de 3 m du sol.

Par la loi, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l'obligation de s'assurer que l'organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l'accomplir sont sécuritaires.

Les travailleurs doivent faire équipe avec l'employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.

Suivis de l'enquête

La CNESST transmettra les conclusions de son enquête à la Corporation des maîtres électriciens du Québec, à l'Association des constructeurs-propriétaires en électricité et des électriciens d'entretien du Québec, aux associations sectorielles paritaires et aux gestionnaires de mutuelles de prévention afin que leurs membres en soient informés.

Dans l'objectif de sensibiliser les futurs travailleurs, le rapport d'enquête sera acheminé au ministère de l'Éducation, qui en assurera la diffusion dans les établissements de formation offrant le programme d'études Électricité.

