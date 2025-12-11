SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 11 déc. 2025 /CNW/ - Le 7 décembre 2025, Robert Grimmel, un détenu du Centre régional de réception, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, le détenu avait 77 ans et purgeait, depuis le 28 octobre 2025, une peine d'une durée de trois ans et quatre mois.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

