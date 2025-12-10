SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le 5 décembre 2025, Tyler Hunter, un détenu au Centre régional de réception, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, le détenu avait 33 ans et purgeait, depuis le 10 juillet 2014, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

