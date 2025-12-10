Nouvelles fournies parService correctionnel Canada - Quebec
10 déc, 2025, 11:48 ET
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Le 5 décembre 2025, Tyler Hunter, un détenu au Centre régional de réception, est décédé sous notre garde.
Au moment du décès, le détenu avait 33 ans et purgeait, depuis le 10 juillet 2014, une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
Liens connexes
Site Web du SCC
Directive du commissaire : Décès d'un détenu
Décès en établissement
Centre régional de réception
Suivez-nous sur les médias sociaux
- Service correctionnel du Canada (Facebook)
- @servicecorrectionnelducanada (Instagram)
- @SCC_CSC_fr (X)
- @cscSCCfr (Youtube)
- Service correctionnel Canada (LinkedIn)
SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec
Contact : Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]
Partager cet article