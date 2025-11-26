Nouvelles fournies parService correctionnel Canada - Quebec
26 nov, 2025, 16:56 ET
SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le 24 novembre 2025, Gerard Lavoie, un détenu de l'Établissement Archambault, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.
Au moment du décès, le détenu avait 75 ans et purgeait, depuis le 17 août 1973, une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.
SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec
Contact : Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]
