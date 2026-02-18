LAVAL, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le 16 février 2026, Taghe Savojipour, un détenu du Centre fédéral de formation, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, le détenu avait 57 ans et purgeait, depuis le 26 septembre 1999, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Contact : Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]