17 févr, 2026, 12:14 ET
SAINTE-ANNE DES PLAINES, QC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Le 15 février 2026, Gilles Gilbert, un détenu de l'Établissement Archambault, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.
Au moment du décès, le détenu avait 83 ans et purgeait, depuis le 3 mai 2023, une peine d'une durée de 7 ans, 2 mois et 10 jours.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.
