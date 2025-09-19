LAVAL, QC, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Le 17 septembre 2025, Marcel Boucher, un détenu du Centre Fédéral de Formation, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, le détenu avait 71 ans et purgeait, depuis le 20 juin 2025, une peine de quatre ans et six mois.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

