SAINTE-ANNE DES PLAINES, QC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le 10 janvier 2026, Claude Fournier, un détenu de l'Établissement Archambault, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.

Au moment du décès, le détenu avait 86 ans et purgeait, depuis le 7 janvier 1969, une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

