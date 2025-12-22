Nouvelles fournies parService correctionnel Canada - Quebec
22 déc, 2025, 16:21 ET
DRUMMONDVILLE, QC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Le 20 décembre 2025, Gilles Dubois, un détenu de l'Établissement Drummond, est décédé sous notre garde de causes naturelles apparentes.
Au moment du décès, le détenu avait 73 ans et purgeait, depuis le 23 juillet 2024, une peine d'une durée de trois ans et six mois.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.
