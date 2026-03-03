Décès d'un détenu de l'Établissement de Donnacona

DONNACONA, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le 2 mars 2026, Tyreek Angus, un détenu de l'Établissement de Donnacona, est décédé à l'hôpital à la suite de blessures subies lors d'une altercation impliquant un autre détenu.

Au moment du décès, le détenu avait 26 ans et purgeait, depuis le 22 juillet 2025, une peine d'une durée de quatre ans et cinq mois.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

Liens connexes

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Établissement de Donnacona

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]