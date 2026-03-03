Décès d'un détenu de l'Établissement de Donnacona
Nouvelles fournies parService correctionnel Canada - Quebec
03 mars, 2026, 14:28 ET
DONNACONA, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le 2 mars 2026, Tyreek Angus, un détenu de l'Établissement de Donnacona, est décédé à l'hôpital à la suite de blessures subies lors d'une altercation impliquant un autre détenu.
Au moment du décès, le détenu avait 26 ans et purgeait, depuis le 22 juillet 2025, une peine d'une durée de quatre ans et cinq mois.
Les proches de la personne ont été informés.
Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examine les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.
SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec
Relations avec les médias, région du Québec, [email protected]
