INNISFAIL, AB, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le 20 mars 2026, Albert Bellegarde, un détenu de l'Établissement de Bowden, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, la personne avait 47 ans et purgeait, depuis le 22 janvier 2009 une peine d'emprisonnement à perpétuité.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Établissement de Bowden - Canada.ca

Suivez-nous sur les médias sociaux

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203