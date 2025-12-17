SAINTE-ANNE DES PLAINES, QC, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le 16 décembre 2025, Roger Murray, un détenu de l'Établissement Archambault, est décédé sous notre garde.

Au moment du décès, le détenu avait 79 ans et purgeait, depuis le 26 février 2024, une peine de 3 ans, 3 mois et 2 jours.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que le coroner soit avisé.

