STONY MOUNTAIN, MB, le 29 août 2021 /CNW/ - Le 28 août 2021, David Midouin, un détenu de l'Établissement de Stony Mountain, est décédé sous notre garde.

Au moment de son décès, M. Midouin, purgeait, depuis le 8 septembre 2020, une peine de 4 ans, 8 mois et 28 jours pour avoir proféré des menaces, déchargé une arme à feu avec une intention particulière, possession d'une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions, conduite dangereuse, possession dans le but d'en faire le trafic, intimidation d'une personne associée au système judiciaire ou d'un journaliste, et possession d'arme en contravention à une ordonnance d'interdiction.

Les proches du détenu ont été informés de son décès.

Comme c'est toujours le cas lors du décès d'un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Renseignements: Laura Kirby, Gestionnaire, évaluation et interventions, Établissement de Stony Mountain, 431-277-2640