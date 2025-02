MONTRÉAL, le 23 févr. 2025 /CNW/ - C'est avec une profonde tristesse que Mira annonce le décès d'Éric St-Pierre, cofondateur visionnaire et pilier de l'organisme. Éric s'est éteint paisiblement dans la soirée du 21 février, laissant derrière lui un héritage inestimable et une communauté en deuil.

Depuis sa création en 1981, sous l'impulsion passionnée d'Éric St-Pierre, Mira a transformé des milliers de vies grâce à son engagement indéfectible à offrir une plus grande autonomie aux personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme. Sa vision audacieuse et son dévouement ont permis à Mira de devenir une référence mondiale dans le domaine des chiens-guides et d'assistance. Plus de 4000 chiens ont ainsi été remis gratuitement depuis la création de l'organisme.

« Éric était bien plus qu'un fondateur; il était un mentor, un innovateur et une source d'inspiration pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser son chemin. Son amour pour les chiens et sa détermination à améliorer la qualité de vie des personnes handicapées ont été les moteurs qui ont guidé chaque étape du développement de la fondation. » souligne Philippe Angers, président du conseil d'administration de Mira.

Éric St-Pierre a toujours placé la recherche au cœur de ses projets, convaincu que l'expertise développée avec les chiens-guides et d'assistance pouvait enrichir et faire évoluer l'ensemble des programmes de Mira. Plus qu'un bâtisseur, il était profondément attaché aux bénéficiaires de l'organisme avec qui il a partagé des moments de grande humanité. Son affection sincère pour chaque personne accompagnée par Mira transparaissait dans son engagement quotidien, et c'est cette proximité qui l'a toujours motivé à repousser les limites de ce qui était possible. Au centre de cette mission, il y avait le lien unique et indescriptible entre un chien et son bénéficiaire. C'est ce lien qui a nourri sa passion tout au long de sa vie.

Depuis 2015, c'est Nicolas St-Pierre, le fils des cofondateurs, qui a repris le flambeau. Il veille minutieusement à ce que l'œuvre continue de prospérer, tout en honorant les valeurs fondamentales instaurées par ses parents.

« Mon père était un véritable capitaine, toujours prêt à affronter les tempêtes et à ajuster les voiles pour mener Mira vers de nouveaux horizons. Son esprit d'innovation, sa résilience et sa détermination ont été le vent qui a porté cette grande aventure. C'est un honneur pour moi de poursuivre son œuvre, en restant fidèle à sa vision » mentionne Nicolas St-Pierre.

La famille St-Pierre souhaite exprimer sa gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa vie professionnelle et personnelle. En hommage à sa mémoire, elle encourage ceux qui le souhaitent à faire un don à la Fondation Mira au mira.ca afin que son héritage puisse perdurer.

En ces moments difficiles, nos pensées vont vers sa famille, ses amis ainsi que toute l'équipe dévouée de Mira. Ensemble, nous pleurons cette perte immense tout en honorant l'héritage durable qu'il laisse derrière lui, grâce au travail continuel mené par Nicolas et son équipe.

À propos de la Fondation Mira

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en leur fournissant gratuitement un chien spécialement entraîné pour répondre à leurs besoins. Chaque chien représente un investissement de plus de 40 000$ pour l'organisme, qui se finance uniquement grâce aux dons du grand public et du secteur privé.

SOURCE Fondation Mira

Pour plus d'informations ou pour toute demande média supplémentaire, veuillez contacter : Justin Meloche, Téléphone : 514-995-9704, Courriel : [email protected]