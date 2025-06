Un montant record de 285 000 $ amassé pour Mira dans le cadre de la 4e édition de la PowerDog

« D'année en année, nous voyons cette vague de solidarité grandir au sein de la communauté d'entraînement sportif fonctionnel. Au-delà de la performance sportive, c'est la générosité humaine qui nous inspire profondément. La PowerDog est devenue un moteur d'espoir concret pour nos bénéficiaires », affirme Nicolas St-Pierre, directeur général de Mira.

Chaque année, la compétition se déroule pendant la Semaine québécoise des personnes handicapées. Pour cette 4e édition, deux athlètes au parcours inspirants y ont pris part en formule adaptée : Liliane Camargos, une athlète non-voyante de haut niveau et Martin Veilleux, bénéficiaire d'un chien-guide et d'assistance Mira. Leur force et leur détermination incarnent parfaitement les valeurs que Mira célèbre au cœur de sa mission.

À ce jour, la PowerDog aura permis d'amasser la somme de 897 533 $, permettant à 28 personnes d'accéder à une meilleure qualité de vie et une plus grande autonomie. « Depuis que j'ai Toupie, je fais moins de crises, je suis moins anxieuse et je me sens moins seule. J'ai beaucoup moins d'émotions négatives et j'ai de plus en plus confiance en moi. » Témoignage de Daphnée, bénéficiaire au programme chien d'assistance pour jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), dont le chien a été financé grâce à l'événement.

Mira tient à remercier les partenaires premiums et majeurs de l'événement : Shop Santé, Supra Athlétique, Fondation Air Canada, Mondou, Planète Bleue, Humano District, Hagen, Accès Physio Sainte-Julie, Chapiteaux Maska, Peak Performance DIX30, RBC, Vetoquinol, et WeCook.

À propos de la Fondation Mira

Mira poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap visuel ou moteur ainsi que des jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA), en leur fournissant gratuitement un chien-guide ou d'assistance entraîné pour répondre à leurs besoins.

SOURCE Fondation Mira

