Décadra 2022 : L'ESG UQAM souligne 30 ans de réalisations

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - C'est le 26 octobre dernier que l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) a tenu la première édition de Décadra, le grand rassemblement de sa communauté, à OASIS Immersion du Palais des congrès de Montréal, en présence du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, et de plus de 400 représentants de la communauté d'affaires de Montréal.

En 30 ans, l'ESG UQAM est devenue incontournable dans le Grand Montréal et participe à la vitalité économique du Québec avec plus de 100 000 diplômés, 300 professeurs et 450 chargés de cours ; des acteurs influents et engagés dans la société. Animé cette année par Isabelle Craig de Radio-Canada, Décadra a pour objectif de réunir, d'inspirer et de célébrer sa communauté, tout en la faisant rayonner auprès du milieu des affaires, à sa manière, de façon innovante, créative et hors cadre.

« Nous souhaitions sortir du cadre habituel des événements de reconnaissance avec Décadra. Ce nouvel événement en présentiel nous a permis, après plus de deux ans de pandémie, de reconnecter et de célébrer avec notre communauté composée de nos étudiants, diplômés et professeurs ainsi que des représentants du milieu des affaires. L'École des sciences de la gestion de l'UQAM est une école francophone nord-américaine de calibre international, accessible et ouverte sur le monde. Au Québec, un étudiant en gestion sur cinq est inscrit dans l'un de nos programmes et plus de 90 % d'entre eux demeurent dans la province après leurs études ce qui est encore plus important dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre », indique Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM.

« L'École des sciences de la gestion de l'UQAM joue un rôle essentiel dans la formation des leaders de demain. La réalisation de nos grands chantiers économiques et énergétiques demande des gestionnaires qui comprennent et s'adaptent aux nouvelles réalités des entreprises », mentionne Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Au fil des ans, le rapprochement entre la Ville de Montréal et les établissements d'enseignement supérieur s'est concrétisé par diverses initiatives, dont le financement d'activités de recherche, le soutien aux projets d'infrastructures et le maillage des milieux de la recherche avec les milieux de l'industrie et des services de Montréal. Nous avons à cœur de faire de Montréal une "ville laboratoire", pour stimuler l'innovation et mobiliser les talents dans ses instances et dans son milieu, afin de contribuer à son développement économique, social et culturel. Je félicite l'ESG UQAM pour l'initiative Décadra, qui nous a permis de nous reconnecter activement après deux ans de pandémie », a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Les participants ont eu l'occasion d'assister à des ateliers inspirants, de rencontrer des experts et des personnalités du milieu des affaires, dont Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain et Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal, et de découvrir des projets porteurs de l'ESG UQAM. Les performances artistiques de D-Track et des 7 doigts ont emballé la communauté d'affaires en soirée et plusieurs prix ont été remis.

Des membres de la communauté s'illustrent

Lors de cette soirée, l'ESG UQAM a souhaité reconnaître le talent et l'expertise de trois membres de sa communauté qui reflètent ses valeurs d'innovation, de créativité et de responsabilité sociale. Le Prix Relève et le Prix Décadra ont été remis respectivement à Catherine Pelletier, étudiante au baccalauréat en gestion du tourisme et de l'hôtellerie, et à Lucie Caillère, consultante en accompagnement d'OBNL et dirigeants d'OBNL, et diplômées au programme court de 2e cycle en Gestion des entreprises sociales et collectives (2016), pour leur engagement au sein de la communauté de l'ESG UQAM. Quant au Prix Bâtisseur, il a été remis à Olivier Laquinte, président et fondateur de Talsom, et diplômé à la maîtrise en gestion de projet (2008), pour sa contribution à bâtir la communauté de l'ESG UQAM par son implication et son rayonnement.

Cet événement d'envergure a pu être réalisé grâce à la participation financière du Gouvernement du Québec et de précieux partenaires. L'ESG tient à remercier ses partenaires propulseurs : Deloitte, Ordre des CPA du Québec et Tourisme Montréal, ses partenaires agitateurs : Chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier, CIBC, Finance Montréal, Molson Coors, Ordre des CRHA, Québec Net Positif et Voghel, ainsi que son partenaire média : La Presse.

À propos de l'ESG UQAM

Au cœur de Montréal, l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM) cultive la pensée critique et développe des esprits uniques pour changer le cadre des affaires et l'adapter à de nouvelles réalités. Étudier à l'ESG UQAM, c'est explorer des domaines d'expertises variés allant du management à l'urbanisme en passant par le marketing et la gestion de la mode, l'éthique, les milieux de vie intelligents et durables, l'intelligence d'affaires ou encore les Fintechs.

Tant sur le plan de la recherche que de l'enseignement, l'ESG UQAM amène chacune, chacun à réfléchir le monde autrement et ainsi devenir des acteurs influents dans leur milieu, créateurs de valeur économique, sociale et environnementale sur les scènes locale, nationale et internationale.

Vivre l'expérience ESG, c'est aussi avoir accès à un écosystème pour transformer son potentiel tout au long de ses études, mais aussi de sa vie professionnelle : vie associative, mobilité à l'international, entrepreneuriat, développement de carrière et préparation à l'emploi, stages, réseautage, formation continue, etc. Pour plus d'information, visiter le esg.uqam.ca.

À propos de l'ESG+

Créé en 2018, l'ESG+ est le continuum de services de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM qui regroupe sous une même entité ses services de gestion de carrières, son réseau de diplômés et son offre de formation continue dans tous les domaines de gestion. L'ESG+ a pour mission d'intégrer les étudiants de l'École vers le marché du travail, mais également la contribution du succès professionnel des gestionnaires en entreprise, diplômés ou non de l'ESG UQAM. De plus, l'ESG+ organise les activités et les événements pour sa communauté d'étudiants, de diplômés, de professeurs et de partenaires afin des maintenir leur sentiment d'appartenance à l'ESG UQAM. Pour en savoir davantage, visiter le esgplus.esg.uqam.ca.

