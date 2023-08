HALIFAX, NS, le 8 août 2023 /CNW/ - Le renouvellement de la flotte de la Garde côtière canadienne garantit que notre personnel continue à effectuer des travaux essentiels avec un équipement moderne et sécuritaire, tout en créant de bons emplois spécialisés dans nos industries de la construction navale et maritime à travers le pays.

Caractéristiques des navires de patrouille extracôtiers de l’Arctique de la Garde côtière canadienne (Groupe CNW/Garde côtière canadienne)

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, était accompagné de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, pour célébrer la première étape de découpe de l'acier du premier des deux futurs navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique de la Garde côtière canadienne, marquant le début officiel de la construction du navire entrepris par Irving Shipbuilding Inc. à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Les nouveaux navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique de la Garde côtière canadienne serviront de plate-forme principale pour soutenir les missions d'application de la loi sur la côte est du Canada, y compris les patrouilles de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest. Ils soutiendront également les opérations de recherche et sauvetage, et de déglaçage sur la côte Est, renforçant ainsi la présence du Canada dans le Bas-Arctique.

En plus de leurs missions principales, les patrouilleurs extracôtiers de l'Arctique pourront soutenir l'intervention environnementale et les aides à la navigation, permettant une plus grande souplesse et adaptabilité pour les opérations de la Garde côtière canadienne. Munis d'équipements scientifiques et d'une installation médicale à bord, ces navires modernes et polyvalents pourront mener des recherches scientifiques et soutenir des missions d'aide humanitaire.

Les deux navires sont construits dans le cadre du pilier de construction de grands navires de la Stratégie nationale de construction navale. Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada continue de faire des investissements importants en vue de moderniser la flotte de la Garde côtière canadienne, tout en créant de bons emplois spécialisés dans nos industries de la construction navale et maritime partout au pays.

Le projet de navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique de la Garde côtière canadienne contribuera à plus de 125 millions de dollars par année au PIB du Canada, et créera ou maintiendra près de 1 250 emplois par année dans l'industrie canadienne de la construction navale au cours de la période 2022-2030.

Le premier navire de patrouille extracôtier de l'Arctique de la Garde côtière canadienne devrait être livré en 2026. D'ici 2027, la flotte de la Garde côtière canadienne devrait comprendre deux nouveaux navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique.

Citations

« Nos membres de la Garde côtière sont essentiels pour garder nos voies navigables propres, sécuritaires et accessibles. Aujourd'hui, alors que nous célébrons le début de la construction des patrouilleurs extracôtiers de l'Arctique, nous sommes fiers d'investir dans la flotte du futur de la Garde côtière canadienne, et de fournir un équipement de pointe à notre personnel. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

« Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, le gouvernement du Canada fournit à la Garde côtière canadienne les navires nécessaires pour effectuer leur travail au service des Canadiens, tout en créant des emplois spécialisés dans l'industrie maritime et de la construction navale du pays. Le début de la construction du premier navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique de la Garde côtière est une étape importante qui mérite d'être soulignée. Les membres de la Garde côtière seront ainsi mieux à même de fournir des services essentiels dans le cadre d'un large éventail de missions. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« L'annonce d'aujourd'hui permettra d'améliorer l'infrastructure essentielle du projet afin d'améliorer et d'accélérer la construction des navires de combat de surface canadiens. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, notre gouvernement aide à restaurer nos chantiers navals, à rebâtir notre industrie maritime, et à créer de bons emplois au Canada, y compris ici même en Nouvelle-Écosse, tout en assurant notre souveraineté et en protégeant nos intérêts au pays et à l'étranger. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui marque une étape importante pour la Garde côtière canadienne alors que la construction de notre premier navire de patrouille extracôtier de l'Arctique commence officiellement. Grâce à leur polyvalence et à leur endurance, ces navires serviront au Canada en tant que plate-forme importante pour les patrouilles, les opérations de déglaçage, et la recherche scientifique, tout en étant en mesure d'effectuer diverses autres missions vitales. »

Mario Pelletier, commissaire de la Garde côtière canadienne

« Le début officiel de la construction du 7e navire de patrouille extracôtier de l'Arctique, le premier des deux qui sera livré à la Garde côtière canadienne, est une étape importante pour le chantier naval d'Halifax. Nous sommes fiers de construire ce navire ici même au Canada atlantique, dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, pour appuyer le Canada et nos partenaires de la Garde côtière. »

Dirk Lesko, président de Irving Shipbuilding Inc.

Faits en bref

En mai 2019, le gouvernement du Canada a annoncé que, dans le cadre d'un investissement visant à renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne, Irving Shipbuilding Inc. construirait 2 navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique pour la Garde côtière canadienne en plus des six actuellement construits pour la Marine royale canadienne. Les navires seront adaptés aux besoins de la Garde côtière canadienne, y compris des modifications à l'aménagement du pont, aux logements, et aux espaces de mission.





a annoncé que, dans le cadre d'un investissement visant à renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne, Irving Shipbuilding Inc. construirait 2 navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique pour la Garde côtière canadienne en plus des six actuellement construits pour la Marine royale canadienne. Les navires seront adaptés aux besoins de la Garde côtière canadienne, y compris des modifications à l'aménagement du pont, aux logements, et aux espaces de mission. Les navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique remplaceront deux des cinq patrouilleurs extracôtiers actuels de la Garde côtière canadienne. Les navires mesurent 103 mètres de long, 19 mètres de large, avec un déplacement d'environ 6 677 tonnes métriques.





À ce jour, trois grands navires et 16 petits navires ont été livrés à la Garde côtière canadienne dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Cela comprend trois navires hauturiers de sciences halieutiques, 14 canots de recherche et de sauvetage, et deux navires hydrographiques et de sondage de chenal.





En novembre 2019, le contrat de conception technique pour le projet des navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique a été attribué à Irving Shipbuilding Inc. En novembre 2022, le contrat de construction a été modifié pour inclure la construction des deux NPEA pour la Garde côtière canadienne, en plus des six NPEA en cours de construction pour la Marine royale canadienne.

Dans le cadre de son plan de renouvellement de la flotte, la Garde côtière canadienne acquiert deux navires de patrouille extracôtiers de l'Arctique (NPEA) pour remplacer deux des cinq patrouilleurs hauturiers existants. Le nouveau NPEA soutiendra les patrouilles hauturières de surveillance des pêches internationales et les patrouilles de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest, ainsi que la recherche et le sauvetage hauturiers sur la côte est du Canada et dans l'Arctique.

Les NPEA sont des navires polyvalents et modernes qui permettront une plus grande souplesse et adaptabilité pour les opérations de la Garde côtière canadienne, y compris le déglaçage, la recherche scientifique, l'aide humanitaire, et les aides à la navigation.

Les NPEA sont conçus avec une forme de coque et une résistance capables de soutenir les opérations de déglaçage dans le Bas-Arctique pendant l'été et sur la côte Est pendant l'hiver. Ils sont également équipés d'une cabine médicale et d'un logement pour conteneurs d'expédition, ce qui permet aux navires de fournir une aide humanitaire et de soutenir les opérations de réapprovisionnement des communautés en cas de besoin. Équipé d'une grue robuste et d'un cadre en A à l'arrière du navire, le NPEA sera capable de soutenir les opérations d'aide à la navigation et la recherche scientifique, offrant une plus grande capacité pour les missions scientifiques importantes, et aidant à protéger nos eaux dans le cadre du Plan de protection des océans du Canada.

Résumé du projet

En 2019, Irving Shipbuilding Inc. de Halifax, en Nouvelle-Écosse, a obtenu le contrat pour l'examen de la conception technique des variantes des NPEA pour la Garde côtière canadienne. En novembre 2022, le contrat de construction a été modifié pour inclure la construction des deux NPEA pour la Garde côtière canadienne, en plus des six NPEA en cours de construction pour la Marine royale canadienne. La construction du premier NPEA pour la Garde côtière canadienne a officiellement débuté le 8 août 2023, marquée par la cérémonie de découpe de l'acier chez Irving Shipbuilding Inc.

La construction du NPEA relève du pilier de construction de grands navires de la Stratégie nationale de construction navale. Leur construction représente une contribution importante aux efforts du gouvernement du Canada pour renouveler la flotte de la Garde côtière canadienne et revitaliser l'industrie canadienne de la construction navale, en plus d'équiper le personnel de la Garde côtière canadienne des navires dont ils ont besoin pour effectuer leur travail essentiel à travers le pays.

La Stratégie nationale de construction navale est un investissement à long terme qui donne des résultats maintenant : des navires pour la Garde côtière canadienne et de bons emplois pour les Canadiens, qui travaillent dans les secteurs de la construction navale et maritime. À ce jour, trois grands navires et de nombreux petits navires ont été livrés à la Garde côtière canadienne, et plusieurs autres sont en construction partout au Canada.

On s'attend à ce que le premier NPEA soit livré à la Garde côtière canadienne en 2026, suivi de la deuxième livraison prévue en 2027.

Modifications de navires pour la Garde côtière canadienne

Le NPEA de la Garde côtière canadienne sera construit sur la base de la conception de base du navire de la Marine royale canadienne, et sera modifié pour se conformer aux exigences des navires civils, et répondre aux besoins de la Garde côtière canadienne pour mener sa gamme de missions et d'opérations.

Les modifications du navire comprennent le retrait des armes, ainsi que des changements à la disposition du pont, aux logements, aux espaces de mission, au pont de travail et à l'adaptation d'espaces sélectionnés pour les missions scientifiques. Les principales composantes du navire tels que la coque, les moteurs, et les systèmes de propulsion resteront inchangés.

Le projet d'approvisionnement du NPEA permettra une meilleure coopération entre la Marine et la Garde côtière pour la patrouille hauturière et la présence aux frontières tout en favorisant l'apprentissage et le partage des compétences des équipages, qui travailleront sur ces navires à la pointe de la technologie.

Caractéristiques générales des navires

Les NPEA sont des navires très performants et polyvalents par rapport aux patrouilleurs hauturiers existants, ce qui leur permet de fonctionner comme un centre d'opérations en mer. Le NPEA peut opérer au-delà de 120 milles nautiques y compris en dehors de la zone économique exclusive, avoir une vitesse de pointe de 17 nœuds, et peut rester en mer jusqu'à 48 jours.

Les autres caractéristiques principales des navires comprennent :

103 mètres de long

Faisceau de 19 mètres

déplacement d'environ 6 677 tonnes métriques

peut accueillir un équipage de 31 membres avec des couchettes pour 57 au total

espaces de commandement et de contrôle disponibles

équipé d'une grue de 20 tonnes à l'arrière du navire pour soutenir les opérations d'aides à la navigation, et d'un châssis en A conçu pour soutenir les missions scientifiques

une capacité de conteneurs maritimes pour les missions de ravitaillement.

Les nouveaux NPEA disposent d'un héliport et d'un hangar qui permettront aux navires d'accueillir des hélicoptères légers (Bell 429) et moyens (Bell 412 EPI) de la Garde côtière canadienne, ainsi que des hélicoptères Cyclone de la Défense nationale. Cette capacité d'hélicoptère de pointe augmentera la coopération et le partage d'informations avec la Marine royale canadienne, pour aider à protéger des vies en mer, et à renforcer la sécurité frontalière sur nos côtes.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Pour plus d'information : Matthew Dillon, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 613-992-3474, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]