Début du concours d'architecture pour la rénovation de la bibliothèque Saint-Charles

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - Agissant pour développer son réseau de bibliothèques et y promouvoir l'accès, la Ville de Montréal lance l'appel à candidatures du concours d'architecture pour l'agrandissement et la rénovation de la bibliothèque Saint-Charles, située dans l'arrondissement Le Sud-Ouest. Le projet qui sera choisi et mis en œuvre permettra à cette bibliothèque d'accomplir pleinement sa mission d'être un lieu accueillant, stimulant et inclusif pour la population montréalaise.

Les propositions soumises dans le cadre de ce concours seront évaluées par un jury d'experts reconnus. La date limite pour soumettre un dossier de candidature sur la plateforme est le 13 juin 2023. Les quatre finalistes seront dévoilés en septembre 2023 et le lauréat sera annoncé au début de l'année prochaine. Notons que la nouvelle bibliothèque sera renommée en l'honneur de l'écrivaine, journaliste et bibliothécaire québécoise Éva Circé-Côté, une fois les travaux terminés.

Les travaux majeurs de la bibliothèque Saint-Charles s'inscriront dans le cadre du programme RAC (rénovation, agrandissement et construction), financé par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. Ce programme permet de doter la métropole de bibliothèques de nouvelle génération.

Au terme des travaux, la bibliothèque disposera d'une superficie de 2 867 m2, soit près du triple de la superficie actuelle. Le caractère patrimonial de cet édifice datant de 1892 sera préservé. L'endroit sera modernisé et comprendra notamment :

une agora intérieure et extérieure pour se rassembler et prendre la parole;

un idéalab pour exprimer ses idées sous la forme d'ateliers;

une collection d'objets pratiques du quotidien à emprunter gratuitement (petits appareils de cuisine, équipements de camping, etc.), permettant de réduire la consommation et encourageant l'économie circulaire;

un médialab pour suivre des formations sur les technologies médiatiques, sonores et visuelles;

un café;

une grande salle multifonctionnelle;

une section pour les familles avec une salle d'animation et des zones pour les tout-petits;

une section pour les adultes incluant des zones de travail, un salon silencieux et des salles de groupe.

Notons que ces espaces seront accessibles universellement aux personnes ayant des limitations fonctionnelles.

« Notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel des bibliothèques publiques dans la démocratisation de l'accès à la culture et au savoir. Voilà pourquoi nous nous engageons à participer à la rénovation et à la modernisation de ces lieux. Le partenariat du gouvernement du Québec avec la Ville de Montréal, par l'entremise de l'entente sur le développement culturel de Montréal, atteste de notre désir d'offrir à la population des lieux adaptés et modernes. Cette nouvelle bibliothèque, qui portera, à la fin des travaux, le nom de madame Éva Circé-Côté, contribuera davantage à la vitalité culturelle de la métropole », a mentionné Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

« La nouvelle bibliothèque Saint-Charles sera conçue afin de répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens du secteur, qui auront droit à un nouvel équipement signature. Ce sera un grand laboratoire d'innovation publique et sociale, un havre à dimension humaine, où les gens pourront se rassembler, échanger et partager. Nos bibliothèques contribuent à la réduction des inégalités et nous réitérons aujourd'hui notre engagement à améliorer et renforcer ce réseau », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Avec ce concours d'architecture, nous pouvons dire : c'est parti ! La communauté et les membres du personnel, qui ont été consultés à plusieurs reprises, rappelons-le, sont enthousiasmés par le projet. Cette bibliothèque du 21e siècle est fort attendue », a conclu Benoit Dorais, maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.

