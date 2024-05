Début des travaux de sécurisation des voûtes des tunnels Ville-Marie et Viger

MONTRÉAL, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable tient à aviser les usagers de la route que les travaux de sécurisation des voûtes des tunnels Ville-Marie et Viger débuteront dimanche le 12 mai. Les travaux visent à démanteler l'ensemble des plafonds suspendus, notamment les tuiles et la structure de support en acier dans l'ensemble des tunnels Ville-Marie et Viger.

Le chantier doit se poursuivre jusqu'en mai 2027.

Des entraves à la circulation sont à prévoir. Dans la mesure du possible, elles seront combinées à celles des autres chantiers du secteur, afin d'en diminuer les fréquences. Des fermetures partielles ou complètes le soir ou la nuit seront requises.

Entraves et gestion de la circulation

Fermetures partielles ou complètes la nuit ou les fins de semaine de segments des tunnels Ville-Marie et Viger, dans une direction ou dans l'autre. Fermetures par défaut de bretelles d'entrée des tunnels Ville-Marie et Viger selon le segment entravé.

et Viger, dans une direction ou dans l'autre.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511 .

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724