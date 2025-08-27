Début des travaux de réparation du pont d'étagement du chemin de la Côte-Saint-Luc, au-dessus de l'autoroute Décarie, dès le 2 septembre 2025

MONTRÉAL, le 27 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux de réparation s'amorceront le 2 septembre 2025 sur le pont d'étagement du chemin de la Côte-Saint-Luc, au-dessus de l'autoroute 15 (Décarie). Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2026. Ces interventions permettront de prolonger la vie utile de la structure et d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Entraves et gestion de la circulation

Du 2 septembre 2025 jusqu'à la fin de l'année 2026

Fermetures partielles de nuit de l'autoroute 15 (Décarie) dans chaque direction.

Fermetures partielles sur le chemin de la Côte- Saint-Luc dans chaque direction.

dans chaque direction. Fermetures ponctuelles du trottoir sur la structure.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Le début des travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724