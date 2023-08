Début des travaux de réaménagement de l'échangeur Darche à Sherbrooke

SHERBROOKE, QC, le 2 août 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le début des travaux de réaménagement de l'échangeur Darche, situé sur la rue King Ouest (route 112), au-dessus de l'autoroute 410, à Sherbrooke. Les interventions, qui s'amorceront le 7 août prochain, visent à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers dans ce secteur névralgique de la ville de Sherbrooke, où transitent en moyenne 28 000 véhicules quotidiennement.

Le projet, dans lequel le gouvernement du Québec investit près de 77 M$, consiste essentiellement à reconstruire le pont d'étagement de l'échangeur et à reconfigurer les bretelles d'entrée et de sortie de celui-ci afin d'éviter les entrecroisements sur l'autoroute 410.

Il est également prévu d'ajouter deux intersections, avec feux de circulation, aux extrémités de l'échangeur, et de profiter des travaux pour remettre en état le réseau d'aqueduc de la Ville de Sherbrooke. La mise en service du nouvel échangeur est prévue en décembre 2024.

La Ville de Sherbrooke investit quant à elle 4,6 M$ afin de permettre, notamment, l'aménagement d'infrastructures de mobilité, telles qu'une piste polyvalente sur le tablier du pont d'étagement de la rue King Ouest.

Citations

« Le réaménagement de l'échangeur Darche démontre notre volonté ferme d'augmenter la sécurité des usagers de la route et d'améliorer les infrastructures dans une perspective de mobilité durable dans ce secteur névralgique de la ville. Il s'agit du plus important chantier du ministère des Transports et de la Mobilité durable à se mettre en branle sur le territoire de l'Estrie en 2023. C'est près de 77 M$ que votre gouvernement investit dans le confort de la route à Sherbrooke! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Notre gouvernement est fier d'investir dans la qualité de vie des citoyens de l'Estrie. Les travailleurs, les étudiants et les touristes qui passent par ce tronçon achalandé de Sherbrooke seront mieux servis dès 2024 grâce aux investissements du gouvernement du Québec. »

André Bachand, député de Richmond

« Cet important investissement confirme l'intention de notre gouvernement de rendre la circulation sur nos routes plus sécuritaire et plus fluide. L'effet sur la qualité de vie des citoyens sera majeur. Je remercie les élus municipaux pour leur précieuse collaboration dans l'élaboration de ces travaux d'envergure pour notre belle région. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François

« La mobilité fait partie des priorités de mon administration. La reconfiguration de l'échangeur Darche permettra de régler durablement des problèmes de sécurité pour les milliers de personnes qui empruntent cette structure indispensable chaque jour. Je remercie sincèrement le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la ministre Geneviève Guilbault pour leur collaboration dans ce dossier. »

Évelyne Beaudin, mairesse de la Ville de Sherbrooke

Faits saillants

À l'occasion des travaux préparatoires qui s'échelonneront du 7 au 21 août, des entraves partielles sur la rue King Ouest sont à prévoir.

Afin d'éviter de rompre ce lien essentiel, un pont temporaire, d'une voie par direction, sera construit et aménagé en 2024 pour limiter les répercussions du chantier sur les usagers de la route.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724