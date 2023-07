Début des travaux de la route 139 à Granby

GRANBY, QC, le 27 juill. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, est fier d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, le début des travaux de réaménagement de la route 139 à Granby. Les interventions, qui s'amorceront le 7 août prochain, visent à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers sur le tronçon entre la route 112 et la rue Dufferin, qui représente un axe névralgique de la région.

Le projet, dont le coût s'élève à un peu plus de 21 M$, consiste essentiellement à élargir ce tronçon sur 3,7 km afin de le doter de quatre voies de circulation (deux dans chaque direction), séparées par un îlot central muni d'éclairage. Il est également prévu de réaménager les intersections. Environ 14 800 véhicules circulent quotidiennement sur cette portion de la route 139, et le débit peut atteindre jusqu'à 16 500 véhicules par jour lors de la saison estivale.

Citations

« Voilà un autre projet qui prouve notre engagement à augmenter la sécurité des usagers de la route et à faciliter leurs déplacements. Qu'un partenaire privilégié tel que la Ville de Granby collabore à ce grand chantier démontre sa pertinence pour la communauté. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ce chantier est la conclusion d'un vaste plan d'intervention du secteur échelonné sur plusieurs années. L'élargissement des voies ainsi que le réaménagement des intersections rendront ce trajet beaucoup plus agréable en plus d'assurer une meilleure cohabitation entre les véhicules, piétons et cyclistes. Nous sommes convaincus que ce projet appuiera le développement économique du secteur et stimulera sa vitalité. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et responsable de la région de l'Estrie

« L'amélioration des infrastructures dans ce secteur permettra aux automobilistes d'avoir un accès plus agréable à l'entrée de notre ville. En outre, l'ajout d'une piste polyvalente le long de la route 139 sur une distance de 725 mètres assurera des déplacements beaucoup plus sécuritaires aux cyclistes et aux piétons, puisqu'elle sera construite en marge de la route provinciale. »

Julie Bourdon, mairesse de la Ville de Granby

Faits saillants

Aucune entrave à la circulation ne sera en place avant le 4 septembre, date où diminue considérablement l'achalandage.

Les interventions permettront plus particulièrement d'atténuer les ralentissements de la circulation, de raccourcir le temps de parcours vers le Zoo de Granby à partir de l'autoroute 10 et de renforcer la sécurité des usagers lors des manœuvres de virage aux intersections.

La Ville de Granby assume un peu plus de 5 % de la facture des travaux, qui comprennent la construction d'amorces de trottoirs, la prolongation des réseaux d'eau potable et sanitaire ainsi que l'aménagement d'une piste polyvalente.

assume un peu plus de 5 % de la facture des travaux, qui comprennent la construction d'amorces de trottoirs, la prolongation des réseaux d'eau potable et sanitaire ainsi que l'aménagement d'une piste polyvalente. Ce projet fait partie d'une série d'interventions réalisées sur la route 139, entre l'autoroute 10 et le Zoo de Granby, depuis 2018 :

le réaménagement de l'intersection avec la rue Cowie, à Granby (2018);



le réaménagement de l'intersection avec la rue Brodeur, à Saint-Alphonse-de-Granby (2019);

(2019);

le réaménagement de l'intersection avec le boulevard Industriel, à Granby (2020);



la construction d'un pont parallèle au pont Choinière sur la route 139, au-dessus de l'autoroute 10, à Saint-Alphonse-de-Granby (2021-2022);

(2021-2022);

la reconfiguration de l'intersection des routes 112 et 139, à Granby (2022-2023).

Liens connexes

Investissements 2023-2025 (gouv.qc.ca)

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram .

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Sources : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, Tél. : 418 999-1326; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724