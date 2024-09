Début des travaux d'asphaltage de l'autoroute 15 dans la région des Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Des travaux d'asphaltage seront entrepris dès le 22 septembre sur l'autoroute 15, dans les municipalités de Saint-Jérôme, Prévost, Piedmont et Sainte-Adèle. Ce sont 6,3 millions de dollars qui seront investis afin d'améliorer la sécurité ainsi que le confort de roulement sur cet axe autoroutier stratégique pour la région des Laurentides.

La députée de Prévost, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Mme Sonia Bélanger, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, en fait l'annonce aujourd'hui.

La réfection de la chaussée sera réalisée sur une distance de près de 19 km, répartis dans les deux directions. Le chantier sera actif pour une durée approximative de six semaines en 2024, puis les travaux se poursuivront en 2025, après la pause hivernale.

Citations

« Les citoyens des Laurentides attendent depuis longtemps la remise en état de l'autoroute 15, qui est un axe stratégique pour le transport des personnes et des marchandises. Grâce à ce projet qui débute, les Québécoises et les Québécois bénéficieront d'une artère plus durable et plus sécuritaire. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'amélioration de l'état de ce lien routier constitue un dossier prioritaire, et les travaux sont depuis longtemps attendus par la population. Le fait que notre gouvernement aille de l'avant avec ces interventions permettra d'améliorer, de façon notable, les déplacements des usagers de la route dans la circonscription de Prévost ainsi qu'en périphérie. »

Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

Faits saillants

Ce projet de réfection de la chaussée comprend plus précisément le planage et la réfection de la couche d'usure.

Afin de minimiser les répercussions sur la circulation, les travaux et les entraves nécessaires dans chacun des secteurs auront lieu de nuit. Lorsqu'il faudra alors procéder à des fermetures complètes, les équipes mettront en place la circulation à contresens ou un chemin de détour, en fonction du secteur concerné.

Selon le tronçon visé par ce projet de réfection, le débit journalier moyen annuel (DJMA) varie entre 42 000 et 103 000 véhicules, dont 6 % à 9 % de camions.

103 000 véhicules, dont 6 % à 9 % de camions. Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2024-2026 dans la région des Laurentides.

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 654-8246, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724