Début des opérations du NM Félix-Antoine-Savard dès aujourd'hui

QUÉBEC, le 31 mai 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) est heureuse d'annoncer qu'à la suite de sa sortie de cale sèche hier, le NM Félix-Antoine-Savard prend la direction de la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive dès aujourd'hui. Le navire débutera ses opérations au courant de l'après-midi, l'heure exacte demeure à confirmer.

« Nous sommes heureux de pouvoir remettre en opération de NM Félix-Antoine-Savard plus rapidement que prévu. Les prochains jours nous permettront de finaliser les préparatifs et de débuter la saison estivale en force à L'Isle-aux-Coudres. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont travaillé de près ou de loin à la remise en opération du navire. Comme promis, la STQ répond présente afin que toutes les conditions gagnantes soient en place à l'aube du début de la saison touristique » a souligné Mme Greta Bédard, présidente-directrice générale de la STQ.

Service à deux navires dès le début de juin

Le NM Félix-Antoine-Savard opèrera donc avec le NM Svanoy pour terminer la semaine ainsi que pour la fin de semaine à venir, soit le 1er, 2, 3 et 4 juin. Par la suite, au début de la semaine prochaine, les 5, 6 et 7 juin, le NM Svanoy sera en arrêt de maintenance pour le préparer à opérer pour la saison estivale.

Le service à deux navires en continu débutera donc exceptionnellement à partir du 8 juin et sera en vigueur pendant tout l'été. La STQ espère ainsi favoriser le début de la saison touristique à L'Isle-aux-Coudres et maximiser les retombées économiques pour les commerçants de l'Isle et l'ensemble des insulaires.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Source : Simon Laboissonnière, Responsable des communications, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, Cellulaire : 418 508-9641, [email protected], Traversiers.com