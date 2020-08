Début des négociations entre Unifor et les trois constructeurs automobiles de Detroit

TORONTO, le 12 août 2020 /CNW/ - Unifor a officiellement entamé des négociations contractuelles avec Fiat Chrysler, Ford et General Motors à Toronto aujourd'hui, en indiquant aux constructeurs automobiles que le thème de ces négociations est The Future is Made in Canada (L'avenir est fait au Canada).

« Il n'y a pas de secret que nos membres cherchent à sécuriser et à fabriquer de nouveaux produits pour bâtir cette industrie et créer de bons emplois pour l'avenir », a déclaré le président national d'Unifor, Jerry Dias, après avoir remis les demandes du syndicat aux responsables des entreprises basées au Canada, alors qu'il portait un masque rouge d'Unifor affichant ce thème.

« Nous n'ignorons pas que les ventes d'automobiles ralentissaient avant que la COVID-19 ne force les usines à fermer, mais nous voyons aussi ici une opportunité de trouver une solution de produits 'Fabriqués au Canada' au fur et à mesure que l'industrie se redresse. »

M. Dias a également exhorté le gouvernement fédéral à accélérer la mise en place d'une stratégie manufacturière, soulignant que les emplois dans l'assemblage automobile contribuent à stimuler l'économie, car chaque emploi sur une chaîne d'assemblage crée ou soutient environ 10 emplois supplémentaires.

« Lorsque nous nous sommes assis aujourd'hui avec les trois constructeurs automobiles de Detroit, nous avons été très catégoriques sur ce qui doit se passer dans cette série de négociations si nous voulons que ces négociations aboutissent, a déclaré M. Dias lors d'une conférence de presse diffusée en direct sur la page Facebook d'Unifor. Nous comprenons l'industrie, nous savons où elle va et nous n'avons pas l'intention de laisser cette industrie et nos membres derrière alors que nous nous dirigeons vers des consolidations plus globales et des investissements majeurs dans les véhicules électriques. »

« Nos usines à Windsor, Brampton, Oakville et Oshawa offrent toutes la possibilité d'augmenter leur volume et leur capacité, et la pandémie a mis en évidence le fait que le Canada dispose d'une infrastructure bien établie, d'une chaîne d'approvisionnement sécurisée, ainsi que d'une expertise en matière de recherche et développement sur laquelle il faut s'appuyer », a déclaré M. Dias.

Unifor poursuivra sa pratique de longue date de négociation par contrat type. Le syndicat devrait choisir le constructeur automobile avec lequel il négociera pour établir un modèle sur lequel le reste des conventions sera basé.

En raison de la pandémie de la COVID-19, des protocoles de sécurité stricts sont en place pour la durée des négociations

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie, dont 20 000 dans le secteur de l'automobile et des milliers d'autres dans le secteur des pièces d'automobiles. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

