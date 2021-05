Début des consultations particulières et des auditions publiques de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - C'est demain que les membres de la Commission spéciale sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie amorceront la première phase de consultations particulières et d'auditions publiques dans le cadre de leurs travaux. La Commission se réunira les 14, 18, 19, 20, 21, 25 et 28 mai 2021 afin d'entendre des expertes et experts au sujet de l'élargissement potentiel de l'aide médical à mourir.

L'objectif de cette première phase des consultations est de brosser un portrait de la situation de l'aide médicale à mourir des personnes en situation d'inaptitude et des personnes souffrant d'un problème de santé mentale. Après avoir entendu les expertes et experts, la Commission produira un document de consultation qui sera accessible au public, avant le début de la deuxième phase des consultations publiques.

Rappelons que cette Commission multipartite est composée de onze membres dont la présidence est assurée par Mme Nancy Guillemette. Mme Marie Montpetit en est la vice-présidente tandis que M. Gabriel Nadeau-Dubois de même que Mme Véronique Hivon sont tous deux membres du comité directeur. La Commission doit déposer son rapport au plus tard le 19 novembre 2021.

La liste complète des personnes et des groupes entendus ainsi que l'horaire détaillé des travaux se trouve sur le site Web de l'Assemblée nationale. Les travaux de la Commission se dérouleront en virtuel et seront webdiffusés en direct.

