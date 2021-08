Début des audiences publiques le 24 août 2021 - La Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire annonce la tenue de ses audiences publiques et la publication des mémoires

QUÉBEC, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - La Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire annonce le début de ses audiences publiques qui, du 24 août au 1er septembre 2021, permettront de recueillir l'avis d'experts et de personnes concernées par les questions liées à la liberté universitaire. Vingt-trois intervenants seront entendus sur une période de cinq jours et aideront la Commission à formuler ses recommandations. Afin d'appuyer ses travaux, la Commission rend également publics les mémoires qui lui ont été déposés.

Les avis reçus dans le cadre de ces audiences publiques s'ajouteront aux 43 mémoires et témoignages reçus par la Commission au cours des derniers mois. Rappelons que la Commission a pour mandat de rédiger une proposition d'orientations gouvernementales sur la liberté académique en milieu universitaire et de déterminer le meilleur véhicule pour reconnaître celle-ci.

Le calendrier des audiences, la liste complète des invités et les mémoires reçus sont accessibles sur le site Québec.ca.

Déclaration du président :

« Les mémoires et témoignages reçus confirment l'existence de préoccupations de la part de la communauté universitaire quant à l'exercice de la liberté d'enseignement et de recherche. Les audiences publiques qui s'amorcent viendront alimenter les réflexions des commissaires, qui soumettront leurs recommandations au gouvernement du Québec d'ici la fin de l'année », a souligné le président de la Commission scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté académique dans le milieu universitaire, M. Alexandre Cloutier.

