MONTRÉAL, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Exo est heureux d'annoncer que des travaux de réaménagement de la gare de train Montréal-Ouest débuteront le 4 avril 2022. Ceux-ci visent à améliorer la sécurité et la fluidité des accès à la gare pour les clients. Ces travaux évalués à 29,5 M$ se termineront à l'automne 2023.

Dans le cadre du projet de réaménagement, un nouvel édicule sera construit sur la rue Sherbrooke Ouest, du côté nord des voies ferrées. Le tunnel existant sous les voies, qui relie actuellement l'édicule situé sur le quai sud et le quai central, sera prolongé jusqu'au nouvel édicule du côté nord. Ainsi, les clients pourront se rendre sur l'un des trois quais sans avoir à traverser les passages à niveau situés sur les avenues Elmhurst ou Westminster.

Les travaux incluent également la mise en permanence du quai nord, aménagé temporairement en 2019, pour limiter les interactions des clients avec les passages à niveau. Dans le même objectif, les accès aux quais depuis le passage à niveau Westminster seront fermés de façon permanente. Une rampe d'accès sera aménagée en remplacement des escaliers existants entre le chemin Broughton et le quai sud pour faciliter l'accès à ce dernier. Il est à noter que des mesures de protection additionnelles ont été installées en 2017 au passage à niveau Elmhurst pour assurer la sécurité des clients.

« Ces travaux à la gare Montréal-Ouest assureront un accès plus sécuritaire aux quais pour les clients des lignes de train Vaudreuil-Hudson, Candiac et Saint-Jérôme. Il était essentiel de procéder rapidement à cette mise à niveau puisque plus de 100 trains d'exo circulent à cette gare chaque jour », souligne Gilline Pageau, directrice exécutive - Bureau de projets d'exo.

Il est à noter que la première étape des travaux, qui débute le 4 avril prochain, occasionnera la fermeture de la passerelle qui relie le quai nord à la rue Sherbrooke Ouest jusqu'à juin 2022. Les clients de la ligne Saint-Jérôme devront effectuer un détour pour l'embarquement et le débarquement sur ce quai au cours de cette période. Les nouveaux aménagements seront accessibles aux clients au cours de l'année 2023.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Son réseau compte 5 lignes de trains, 229 lignes d'autobus et 87 lignes de taxibus.

