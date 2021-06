Début de la saison estivale - Partageons et protégeons nos parcs, c'est gagnant-gagnant!

MONTRÉAL, le 24 juin 2021 /CNW Telbec/ - Dans la foulée de la pandémie et à la faveur de la saison estivale qui s'installe, les parcs et les différents espaces verts de la métropole connaissent un fort achalandage. La Ville de Montréal se réjouit de la réappropriation de ces milieux naturels par la population, les rendant encore plus vivants, vibrants et attrayants, et rappelle l'importance de prendre soin des parcs afin de pouvoir les partager et en profiter encore longtemps.

« C'est magnifique de voir les gens, lors des belles journées et même depuis le printemps, investir massivement les parcs, s'y retrouver, rire, s'amuser et partager de bons moments. Ils sont devenus à la fois les lieux et les symboles de la renaissance et de la liberté retrouvée! C'est pourquoi plus que jamais, il est fondamental de préserver cet équilibre entre la protection de l'intégrité écologique des parcs et l'accès aux milieux naturels par le grand public : maintenons-le pour profiter au maximum des bienfaits des parcs! », souligne le responsable de l'habitation, de la gestion et planification immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Robert Beaudry.

La Ville ainsi que les arrondissements ont redoublé d'ardeur et déployé de nombreuses mesures afin de conserver les parcs propres et sécuritaires. Avec le concours des citoyennes et citoyens, invités à participer à cet effort collectif en adoptant les meilleurs comportements et en posant quelques gestes simples, il est possible d'assurer une saine cohabitation entre les utilisateurs et les écosystèmes de nos espaces verts.

« Ce sont souvent les plus petits gestes qui font la plus grande différence. Produire le moins de déchets possible ou les ramener à la maison pour les trier, c'est simple et cela permet de laisser un endroit propre pour les prochains usagers. Personne n'aime se buter à une poubelle qui déborde ou voir un sol jonché de détritus. Penser aux suivants, c'est gagnant-gagnant », mentionne pour sa part Jean-François Parenteau, responsable des relations gouvernementales, de l'environnement, des services aux citoyens, de l'approvisionnement, du matériel roulant et des ateliers au comité exécutif de la Ville de Montréal. « Les déchets mal disposés peuvent s'envoler avec le vent, et ils ne disparaîtront pas. Ils vont polluer, à la fois la nature et la vue », ajoute l'élu, évoquant au passage le principe du « sans trace » qui, espère-t-il, fera son chemin dans les esprits et les habitudes.

Sentiers de gloire!

En milieu urbain, les parcs peuvent aussi devenir de véritables forêts enchantées pour contempler la nature, y admirer la richesse de la faune et de la flore, ou encore courir et s'entraîner, question de garder la forme. Sortir des sentiers aménagés, que ce soit pour prendre un raccourci ou « défricher de nouvelles contrées », peut avoir des effets dévastateurs sur les végétaux, entraînant la disparition de plantes et détruisant les sous-bois. « C'est pourquoi il importe de ne pas marcher ou rouler à l'extérieur des sentiers », note Robert Beaudry.

Nourrir sa curiosité, pas la faune

Au cœur de Montréal, les parcs sont certainement les endroits les plus sauvages en ville. S'il est souhaité et souhaitable d'y nourrir sa curiosité, il faut toutefois éviter de nourrir la faune, la nature offrant déjà aux animaux tout ce dont ils ont besoin pour subsister. De plus, donner à manger aux animaux peut avoir des effets néfastes pour leur santé.

« Ce sont quelques gestes et règles très simples, dont le respect garantira la pérennité de nos parcs et surtout, la possibilité pour le maximum de citoyennes et de citoyens d'en profiter pleinement! À l'orée de cette belle saison estivale qui s'annonce, et à la veille de la Fête nationale, donnons-nous la responsabilité collective de prendre soin de nos espaces verts pour les protéger, et aussi les partager dans le respect et la convivialité! », conclut Jean-François Parenteau.

Pour découvrir d'autres bons comportements à adopter dans les grands parcs de la métropole, consultez le montreal.ca .

