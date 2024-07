Début de la réfection de la route 275 à Saint-Benjamin

SAINT-BENJAMIN, QC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le député de Beauce-Sud, M. Samuel Poulin, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce le début des travaux de réfection de la route 275, à Saint-Benjamin.

Ce projet d'envergure vise la reconstruction de la chaussée sur 1,7 kilomètre, entre Morisset-Station et le village de Saint-Benjamin. Le chantier sera en activité à compter du 15 juillet jusqu'à la fin octobre 2024.

Représentant un investissement estimé à 3,9 M$, ce projet de réfection inclut l'isolation de la chaussée sur 1,7 km de long, l'amélioration du drainage par le creusage des fossés et le remplacement d'un ponceau sous la chaussée.

Citations

« Nous assistons présentement à un record de chantiers de notre gouvernement sur les routes de Beauce-Sud. Aujourd'hui, avec la route 275 à Saint-Benjamin, nous venons concrétiser un projet majeur qui était fort attendu par la population. Nous y avons travaillé fort et nous pouvons dire mission accomplie. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Nos routes sont un socle sur lequel on bâtit le Québec! Leur maintien en bon état est au cœur des préoccupations de notre gouvernement. La remise à neuf de cette portion de la route 275, à Saint-Benjamin, en est un bon exemple. Ces travaux contribueront ainsi à améliorer la sécurité des usagers, à augmenter leur confort de roulement et à préserver l'intégrité de nos infrastructures routières. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Durant la réalisation des travaux, la circulation sur la route 275 se fera en alternance en tout temps à l'aide d'un véhicule escorte pendant les heures d'activité du chantier, soit entre 7 h et 18 h. En dehors de cette période, la circulation sera régulée par des feux de signalisation. La voie sera rétrécie à 4 mètres et la vitesse abaissée à 50 km/h. Les accès aux résidences seront maintenus en tout temps. Aucun détour ne sera mis en place, mais les usagers qui le souhaitent pourront emprunter un itinéraire alternatif via la route 277.

Une première phase de réfection de la route 275 a été réalisée en 2022 dans le secteur nord de la municipalité de Saint-Prosper , soit à environ 1,1 km au sud des travaux actuels se déroulant à Saint-Benjamin .

, soit à environ 1,1 km au sud des travaux actuels se déroulant à . En 2021, le Ministère a procédé à la reconstruction du pont de la route 275, enjambant la rivière Famine, à Saint-Benjamin .

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Geneviève Tremblay, Conseillère stratégique, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable