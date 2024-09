MONTRÉAL, le 10 sept. 2024 /CNW/ - La saison des croisières au Port de Montréal bat son plein ! La haute saison des croisières 2024 a en effet débuté le 1er septembre dernier avec l'arrivée du navire Hamburg et se prolongera jusqu'au 28 octobre avec l'arrivée des navires Insignia et Nautica d'Oceania Cruises. Au total, cette saison prometteuse verra défiler 28 navires prestigieux et l'accueil de plus de 30 000 passagers.

Plusieurs nouveaux venus

Cette année, le Port de Montréal accueille six navires pour leur première visite, témoignant de l'attractivité croissante de la ville comme destination de choix sur la carte des croisières internationales. Parmi ces premières visites, nous soulignerons celles du World Explorer de Rivages du Monde le 8 septembre, du Le Lyrial de Ponant et du Seven Seas Grandeur de Regent Seven Seas le 19 septembre, du Nautica d'Oceania le 6 octobre, du Borealis de Fred Olsen le 16 octobre, et de l'Azamara Journey d'Azamara Cruises le 24 octobre.

Des partenariats durables et des occasions spéciales à souligner !

Trois importants jalons seront célébrés durant cette saison, soulignant la popularité grandissante de Montréal comme escale de choix, mais aussi sa capacité à maintenir des relations durables avec les plus grandes lignes de croisière internationale :

L'accueil du 25 000 e passager de Regent Seven Seas lors de l'escale du Seven Seas Grandeur le 19 septembre.

passager de Regent Seven Seas lors de l'escale du le 19 septembre. La réception du 30 000 e passager de Viking Cruises avec l'arrivée du Viking Neptune le 27 septembre.

passager de Viking Cruises avec l'arrivée du le 27 septembre. Le passage du 40 000e passager d'Oceania Cruises lors de la visite du Nautica le 6 octobre.

« Montréal se distingue non seulement comme une destination touristique de premier plan, mais également comme un port d'accueil des croisières moderne et engagé vers l'avenir. Nous sommes fiers de nos installations de haute qualité et nous nous engageons à améliorer continuellement notre offre tout en préservant notre environnement grâce notamment à l'alimentation électrique à quai pour les navires », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale du Port de Montréal.

Notons que Montréal a déjà reçu plus de 20 000 passagers et 13 navires au cours des 4 premiers mois de la saison des croisières 2024.

Pour toute information sur le calendrier des arrivées et départs pour la saison 2024, veuillez visiter notre page web : www.port-montreal.com/fr/arrivees-et-departs-des-navires-croisieres.html.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

