MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Alors qu'une grève des heures supplémentaires a commencé ce matin à 7 h au Port de Montréal, conformément au prévis qui avait été déposé par le Syndicat des débardeurs SCFP, section locale 375, l'Administration portuaire de Montréal demeure préoccupée de l'impact des moyens de pression sur la chaîne logistique et sur l'approvisionnement en biens et denrées pour les entreprises et la population.

Au cours de cette grève partielle, d'une durée illimitée, tous les terminaux du Port de Montréal demeurent ouverts, mais les débardeurs du Port de Montréal ne feront aucune heure supplémentaire dans le cadre de leurs fonctions. Par conséquent, des délais de traitement et une accumulation de conteneurs en attente d'être manutentionnés pourraient survenir. À l'heure actuelle, une dizaine de navires attendus au port pourraient être affectés par ces moyens de pression, notamment auprès des terminaux et entreprises en manutention suivants :

Cast

Maisonneuve

Racine

Viau

Terminaux de Logistec à Montréal et Contrecœur (vrac solide)

CanEst

Sucre Lantic

Ne sont pas touchés par cette situation :

la manutention de vrac liquide,

le service Oceanex (terminal Bickerdike)

le terminal céréalier (Viterra)

Des impacts redoutés

Selon des estimations, la grève des heures supplémentaires en cours peut ralentir ou perturber la manutention d'environ 50 % des marchandises transitant par le Port de Montréal, tant à l'importation qu'à l'exportation. Ces marchandises incluent des produits alimentaires, médicaux et pharmaceutiques, des matières premières destinées aux industries, des biens de consommation destinés aux commerces de détail, ainsi que diverses marchandises cruciales pour les activités de milliers d'entreprises. Le climat d'incertitude lié aux négociations et aux moyens de pression en cours compromet la fiabilité des chaînes d'approvisionnement et la compétitivité du corridor maritime du Saint-Laurent. L'APM souhaite la signature rapide d'une entente satisfaisante pour les deux parties, alors que les entreprises et citoyens comptent sur un port et une chaîne logistique fiable et compétitive.

L'APM a déclenché son plan de continuité des opérations, afin de s'assurer que les moyens de pression qui seront exercés ne nuisent pas au reste des opérations portuaires et a mis en ligne une page web permettant aux utilisateurs du Port de Montréal de demeurer informés sur l'évolution de la situation et les impacts opérationnels.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

SOURCE : Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 531-2410