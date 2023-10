BEIJING, 20 octobre 2023 /CNW/ - JA Solar a récemment annoncé que la construction de la première phase de son projet de centrale photovoltaïque (PV) de 50 MW répartie sur toit de la base de production de Baotou avait commencé. Le projet est considéré comme une étape importante dans la promotion de la production et des opérations écologiques à l'échelle de l'entreprise.

Début de la construction de la première phase du projet de PV de 50 MW sur toit de la base de production de Baotou de JA Solar (PRNewsfoto/JA Solar Technology Co., Ltd.)

Grâce à un investissement de 150 millions RMB, le projet sera construit en quatre phases et devrait être achevé d'ici la fin de 2023. Comportant des modules DeepBlue 4.0 de type n de JA Solar, le projet devrait générer 65 millions de kWh d'électricité par an, ce qui équivaut à une réduction annuelle des émissions de carbone de 54 000 tonnes. Les médias locaux ont indiqué que le projet deviendra un modèle de promotion de l'application de l'énergie solaire photovoltaïque dans la région.

JA Solar adhère toujours au concept de développement durable. L'entreprise met en pratique le concept de développement à faible émission de carbone dans ses opérations et a bâti un écosystème de fabrication écologique. En février 2023, six des bases de production de JA Solar figuraient sur la liste des « usines vertes » du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information (MIIT). Plus tôt cette année, les produits de type n de JA Solar ont reçu la certification PPE2 d'empreinte carbone de l'autorité française Certisolis, qui indique que JA Solar fait partie des premiers fabricants de modules PV à obtenir la certification française sur l'empreinte carbone au titre de la nouvelle norme PPE2, et démontre l'avantage concurrentiel des produits de type n à faible émission de carbone de JA Solar.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2253002/image_1.jpg

