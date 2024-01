TORONTO, le 30 janv. 2024 /CNW/ - De l'air pur et un environnement sain sont à la base du bien-être de la population canadienne. Après un été marqué par d'intenses feux de forêt, les Canadiennes et les Canadiens se soucient plus que jamais des répercussions que peut avoir la qualité de l'air sur leur santé et leurs activités quotidiennes. Il est impératif d'agir - et de se fonder sur des données scientifiques rigoureuses pour ce faire - afin de protéger l'environnement pour les générations actuelles et futures.

Les conditions de la qualité de l'air en hiver ont relativement été peu étudiées jusqu'à maintenant. Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a lancé l'Étude de la pollution atmosphérique hivernale à Toronto (EPAHT), une étude scientifique exhaustive de six semaines sur la qualité de l'air dans la région du Grand Toronto, qui permettra de dresser un meilleur portrait de la qualité de l'air en hiver dans les villes canadiennes.

Au cours de celle-ci, des données sur les polluants seront mesurées et recueillies dans l'ensemble de la ville. Il s'agit non seulement de la plus importante étude de ce genre menée en milieu urbain au Canada, mais également de la plus importante étude de ce genre, à l'échelle mondiale, à se pencher sur un aussi grand nombre de polluants. Parmi les polluants mesurés, notons les particules en suspension dans l'air, des gaz comme l'ozone et le benzène, ainsi que divers contaminants à l'état de traces. Le tout sera analysé afin que nous comprenions mieux quelles substances polluent l'air urbain et comment les conditions hivernales influencent les effets de ce mélange de polluants sur la santé humaine et l'environnement.

Durant les six semaines d'échantillonnage, la population de la région du Grand Toronto pourra observer les appareils de mesure dans divers lieux :

à High Park (dans l'ouest de Toronto );

); au centre environnemental Evergreen Brick Works (près de la promenade Don Valley );

); sur les campus de l'Université de Toronto ( Scarborough et St. George ) et de l'Université York;

( et ) et de l'Université York; sur divers poteaux bordant les routes de la ville;

sur divers véhicules circulant dans la ville.

Des appareils de mesure, que le public ne pourra pas voir, seront également installés dans deux autres endroits : à l'aéroport international Pearson et sur la tour du CN.

Les recherches scientifiques rigoureuses font partie des priorités du gouvernement du Canada. C'est pourquoi les scientifiques d'ECCC collaborent avec les meilleurs experts et organisations scientifiques du Canada pour recueillir des données complètes qui éclaireront d'importantes décisions en matière de santé humaine et d'environnement.

Faits en bref

Au cours de cette première phase de l'étude (de janvier à mars 2024), des mesures seront prises dans divers endroits de Toronto . La deuxième phase de l'étude portera sur l'analyse des données et la publication des résultats scientifiques, plus tard cette année et l'an prochain.

. La deuxième phase de l'étude portera sur l'analyse des données et la publication des résultats scientifiques, plus tard cette année et l'an prochain. Parmi les polluants mesurés, on compte des matières particulaires et leurs constituants (métaux, nitrates et carbone), des gaz toxiques (ozone et benzène) et des contaminants à l'état de traces (substances ignifuges et plastifiants).

L'étude utilise des appareils différents pour mesurer la qualité de l'air; certains recueillent un échantillon par seconde, alors que d'autres, un par semaine.

Tous les appareils sont sécuritaires. Chacun d'eux sera identifié clairement par un panneau et protégé par de hautes clôtures de sécurité. Leurs activités d'échantillonnage ne posent aucun risque pour la santé publique.

Nous invitons l'ensemble de la population torontoise à visiter ces lieux pour en apprendre davantage sur cette étude scientifique.

