OTTAWA, ON, le 21 oct. 2020 /CNW/ - La GRC est déterminée à renforcer la confiance, la transparence et la reddition de comptes et à fournir le meilleur service possible aux communautés au pays.

Après consultation des membres de la communauté, des intéressés et des représentants du gouvernement fédéral et de l'administration territoriale, on commencera bientôt à équiper de caméras corporelles les agents de la GRC à Iqaluit, au Nunavut.

Ce projet pilote vise à évaluer les processus et les pratiques exemplaires au moyen de la technologie existante dans les régions éloignées et à savoir de la communauté ce qu'elle pense de cette technologie du Nunavut. Pour ce faire, l'Inuit Tapiriit Kanatami, l'association Pauktuutit Inuit Women of Canada et l'Association des femmes autochtones du Canada seront sondés.

De plus, la GRC consulte la communauté d'Iqaluit ainsi que les partenaires de l'administration territoriale et du gouvernement fédéral au sujet de la formation et des procédures opérationnelles liées à la protection de la vie privée et à la manipulation des éléments de preuve vidéo.

Le projet mené à Iqaluit fournira de l'information pour l'initiative pancanadienne visant à fournir des caméras corporelles aux membres de première ligne de la GRC. Cette initiative appuie le plan de modernisation Vision 150 de la GRC.

L'initiative nationale de caméras corporelles de la GRC vise plusieurs objectifs :

renforcer la confiance, la transparence et la reddition de comptes;

favoriser un meilleur comportement entre la police et le public;

améliorer la collecte d'éléments de preuve et les poursuites;

améliorer le temps de règlement des plaintes du public.

Cette initiative est complexe en raison de la gestion de toutes les transmissions vidéo connexes enregistrées à chaque quart de travail, et ce, dans des communautés éloignées où l'infrastructure est limitée.

La GRC collabore avec les partenaires de l'industrie afin de s'assurer que le système de caméras et la solution de gestion des éléments de preuve numériques satisfont à ses exigences. Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a publié cette semaine, pour la GRC, une demande de renseignements dans le but d'obtenir de l'information des fournisseurs.

Lorsque la GRC aura recueilli cette information et obtenu les fonds nécessaires, elle collaborera avec ses partenaires fédéraux à un processus d'appel d'offres, prévu pour le début de l'année prochaine.

CITATIONS

« Assurer la sécurité des Canadiens et maintenir la confiance du public en la GRC sont mes priorités absolues. Avec le soutien du gouvernement fédéral et de nos partenaires des services de police contractuels, je m'engage à mettre en œuvre un programme de caméras corporelles pour tous les agents de première ligne de la GRC. »

- Brenda Lucki, commissaire de la GRC

« Depuis que j'assure la direction des employés dévoués de la GRC dans la prestation de services de police aux résidents du Nunavut, je veille à ce qu'ils aient la formation et les outils dont ils ont besoin à cette fin. Le port de caméras corporelles par les agents à Iqaluit aidera à renforcer la reddition de comptes et la confiance en la GRC dans la communauté. »

- Amanda Jones, commandante de la Division V, GRC (Nunavut)

« Les caméras corporelles assurent une plus grande transparence et une plus grande reddition de comptes en ce qui concerne les interactions de la police avec le public. Le projet pilote mené à Iqaluit aidera la GRC dans la mise en œuvre d'un programme de caméras corporelles pour les agents de première ligne partout au pays. »

- Bill Blair, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Le gouvernement reconnaît qu'il ne s'agit pas là de l'unique solution au racisme systémique et à la discrimination dans les services de police et autres institutions. Nous devons continuer à faire le nécessaire pour enrayer le racisme systémique dans ces institutions, dont la raison d'être est de fournir des services à tous les citoyens du pays de façon juste et équitable. Il y a encore beaucoup à faire et je suis impatient de continuer cet important travail en collaboration avec tous les partenaires. »

- Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord

« Notre gouvernement est en faveur de toute mesure qui accroît la transparence de nos services de police. Nous soutenons ce projet pilote et sommes heureux de voir progresser la question des caméras corporelles. Nous espérons que cette initiative sera couronnée de succès et qu'elle pourra servir de modèle dans la mise en œuvre d'un programme de caméras corporelles sur notre territoire.

Nous continuerons de collaborer avec la GRC aux mesures qui améliorent la transparence et nos services de police pour les Nunavois. Nous travaillerons avec nos collègues de Sécurité publique Canada pour assurer l'affectation des fonds et des ressources nécessaires à l'atteinte des buts fixés pour la réconciliation entre les Inuits et la GRC. »

- Jeannie Ehaloak, ministre de la Justice, gouvernement du Nunavut

FAITS EN BREF

La caméra vidéo corporelle favorise une transparence accrue, tout en permettant de voir directement ce qu'un policier doit gérer, souvent dans des situations très dynamiques et tendues.

Le nombre de caméras dont dispose la GRC est limité, ce qui signifie que la distribution est restreinte à certains groupes opérationnels au Canada .

. Les agents de la GRC à Iqaluit commenceront à porter des caméras corporelles dans la communauté plus tard cette année.

commenceront à porter des caméras corporelles dans la communauté plus tard cette année. L'utilisation de caméras corporelles par la GRC à Iqaluit aidera à évaluer les processus et les pratiques exemplaires liées à l'utilisation de cette technologie dans les petites communautés.

aidera à évaluer les processus et les pratiques exemplaires liées à l'utilisation de cette technologie dans les petites communautés. Le jeudi 22 octobre, la GRC au Nunavut tiendra une consultation communautaire sur les caméras corporelles.

Lien : https://www.rcmp-grc.gc.ca/fr/nouvelles/2020/debut-lessai-pilote-cameras-video-corporelles-a-iqaluit-au-nunavut-des-agents-grc

