Déborah Cherenfant, nommée présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

MONTRÉAL, le 10 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a le grand plaisir de dévoiler l'identité de sa nouvelle Présidente et porte-parole, Déborah Cherenfant. Entrepreneure dans l'âme, Déborah est activement impliquée dans la communauté métropolitaine, auprès de plusieurs causes, notamment l'inclusion de la diversité et le leadership au féminin. Originaire d'Haïti, elle est arrivée à Montréal il y a 15 ans, jour pour jour, afin de poursuivre ses études.

Son parcours :

Actuellement conseillère principale au rayonnement des affaires et ambassadrice de BCF imagine, le programme exclusif du cabinet BCF avocats d'affaires, visant à propulser les startups technologiques.

Mandatée par la Ville de Montréal pour dresser un état de la situation du soutien à l'entrepreneuriat féminin en prévision de la stratégie municipale (2018-2021) ;

Rédactrice pour différents médias dont Premières en affaires, Déborah y traite notamment de leadership et de développement économique au féminin ;

Fondatrice du blogue Mots d'Elles pour promouvoir des modèles de réussite au féminin, nommé meilleur blogue business au Canada en 2013, ainsi que d'Atelier Coloré, un studio de création mode, design basé à Montréal et où l'on crée et sélectionne des pièces originales inspirées par les traditions et cultures ;

Récipiendaire du Prix Femmes de Mérite dans la catégorie entrepreneuriat de la Fondation du Y des femmes de Montréal en 2016 ;

Nommée au sein du Conseil du statut de la femme du Québec en 2018 ;

Fait partie en 2019 des 12 lauréates choisies pour illustrer le Mois de l'histoire des Noirs, ainsi que des conférencières de Plurielles, la première agence pour la prise de parole au féminin.

Désirant poursuivre le travail bien amorcé par sa prédécesseure, Selena Lu, en ce qui a trait au rayonnement de la relève et de la Métropole, Déborah accueille ce nouveau défi avec passion. Son parcours inspirant et diversifié reflète grandement le visage actuel de la relève d'affaires montréalaise.

« Je ressens une grande fierté de faire partie de la dynamique relève d'affaires montréalaise et je suis d'autant plus honorée de la représenter à titre de Présidente de la JCCM. L'engagement et le dévouement des jeunes montréalais.es m'a motivée à relever ce nouveau défi. J'ai hâte de suivre l'élan de la JCCM quant à son accompagnement de la relève, mais aussi sur l'avancement de certains dossiers comme l'entrepreneuriat au féminin et la rétention du talent à Montréal. » -- Déborah Cherenfant, Présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal.

À propos de la Jeune Chambre de commerce de Montréal

La Jeune Chambre de commerce de Montréal (JCCM) a comme mission de développer, représenter et faire rayonner la relève d'affaires et est un regroupement de cadres, professionnels, étudiants, entrepreneurs et travailleurs autonomes âgés de 18 à 40 ans. Fondée en 1931, elle compte aujourd'hui près de 1 600 membres, dont près de 150 bénévoles, ce qui fait d'elle la plus grande jeune chambre au monde. Grâce à une panoplie d'événements organisés chaque année, la JCCM est un lieu incontournable pour le développement de la relève d'affaires à Montréal. De plus, la JCCM compte sur l'appui de cinq grands partenaires qui ont à cœur la relève, soit BMO Banque de Montréal, Bell, le CN, Énergir et la Ville de Montréal.

