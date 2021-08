Débat sur le passeport vaccinal - « François Legault dit n'importe quoi » - Gabriel Nadeau-Dubois

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, somme le premier ministre Legault de permettre un débat public sur le passeport vaccinal après ses déclarations controversées à savoir qu'une commission parlementaire sur le passeport vaccinal serait « risquée ».

« Quand François Legault dit qu'un débat public donnerait la parole à des conspirationnistes, il dit n'importe quoi. Il est député depuis des décennies, il sait très bien que c'est lui qui a le dernier mot sur qui vient témoigner à l'Assemblée nationale. On veut entendre des scientifiques et des experts. Est-ce que c'est ça qui lui fait peur? En pleine pandémie, c'est dangereux que le premier ministre fasse de la démagogie avec les mesures sanitaires », affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

Dès février dernier, Québec solidaire réclamait la tenue d'un débat parlementaire sur le passeport vaccinal et mettait en garde le gouvernement contre l'adoption précipitée et improvisée d'une mesure lourde de conséquences pour la population québécoise.

« Depuis 18 mois, François Legault gouverne par décret et refuse de collaborer avec l'opposition. Aujourd'hui, il pousse le bouchon jusqu'à empêcher les élus du peuple québécois de débattre d'une mesure aussi fondamentale qu'un passeport vaccinal. Ce qui dérange M. Legault, ce n'est pas les fausses informations, c'est de devoir confronter ses décisions aux avis des experts et rendre des comptes en public. Le premier ministre a tellement peur de la critique qu'il évite l'Assemblée nationale dès qu'il en a l'occasion. C'est manquer de respect envers la population québécoise », affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

Un encadrement nécessaire et urgent

Dans le cadre d'un tel débat parlementaire, Québec solidaire va revendiquer un encadrement strict et clair du passeport vaccinal pour éviter les dérives et les dérapages discriminatoires.

Québec solidaire demande en effet au gouvernement de s'engager fermement à ce que le passeport vaccinal demeure temporaire. Il doit également annoncer dès maintenant les conditions de son retrait. La CAQ doit également garantir que le passeport vaccinal n'entrave pas l'accès aux services publics, au travail, au logement, au transport collectif et aux services essentiels pour l'ensemble de la population québécoise. En outre, Québec solidaire propose que le gouvernement décourage des usages abusifs du passeport vaccinal, comme l'exigence d'une preuve de vaccination au moment de louer un logement, en imposant des amendes dissuasives.

« Le gouvernement doit annoncer dès maintenant les règles strictes et claires qui encadreront le passeport vaccinal. Cette mesure doit rester temporaire et François Legault doit dire aux Québécois et Québécoises quel critère sera utilisé pour décider de son retrait. Il faut également mettre en place un encadrement sévère pour éviter les abus discriminatoires. Un débat public servira justement à trouver cet équilibre entre protéger la population et respecter les droits de tous et chacun », affirme M. Nadeau-Dubois.

« Nous voulons tous et toutes éviter de replonger dans le mauvais film du confinement. Face au danger posé par le variant Delta, qui s'attaque aux plus jeunes, le gouvernement ne peut pas se permettre d'imposer une mesure rédigée sur un coin de table. Je pense que les Québécoises et les Québécois écoutent la science et sont prêts à appuyer un passeport vaccinal temporaire et strictement encadré, qui respecte la population. En imposant sans consultation et dans la précipitation cette mesure d'exception, François Legault joue un jeu dangereux », conclut M. Nadeau-Dubois.

