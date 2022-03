Débat politique féministe entre élues de l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le Collectif 8 mars annonce la diffusion d'un débat politique sur des enjeux touchant les femmes entre Joëlle Boutin, de la Coalition Avenir Québec, Manon Massé, de Québec solidaire, Isabelle Melançon, du Parti libéral du Québec, et Méganne Perry Mélançon, du Parti Québécois. Traduit vers l'anglais et en LSQ, le débat sera diffusé le 8 mars 2022 sur YouTube et sur la page Facebook du Collectif 8 mars . Il mettra en lumière les positions et engagements des quatre partis sur les services de l'État, l'autonomie économique des femmes et leur bien-être physique et psychologique.

« À l'approche des élections prévues à l'automne, il est essentiel que les femmes puissent faire des choix éclairés sur des enjeux qui les concernent », mentionne Mélanie Ederer, porte-parole du Collectif 8 mars. « C'est primordial considérant la crise qui se fait sentir depuis maintenant deux ans : inégalités économiques exacerbées par la pandémie, pertes d'emploi, appauvrissement, violence conjugale et féminicides, augmentation du travail invisible, surexposition au risque de contamination, enjeux de santé mentale et de solitude, etc. Les femmes sont en droit de s'attendre à être au cœur des discussions de société ».

Ce samedi 12 mars, un rassemblement se tiendra dans un grand tintamarre à Montréal pour faire résonner les luttes des femmes dans le cadre de la traditionnelle marche organisée par Femmes de diverses origines . « Il est grand temps d'unir nos voix pour réclamer de profonds changements sociaux, économiques et culturels afin de vivre dans une société qui répond enfin aux besoins de toutes les femmes et qui respecte leurs droits et leur dignité », martèle Mélanie Ederer.

Cette année, le thème mis de l'avant par le Collectif 8 mars est L'avenir est féministe. « Une société féministe, ce n'est pas une utopie, c'est la solution » soulève Mme Ederer, « Que ce soit en réponse à la crise actuelle ou face à une prochaine crise, il y a urgence d'agir pour exiger que l'avenir soit féministe, inclusif et écologiste ». Le visuel créé par l'artiste Stacy Bellanger Bien-Aimé conjugue l'art graphique et le collage pour rompre avec l'atmosphère de morosité et de cynisme politique des dernières années en faisant écho à une perspective optimiste où, au bout de la route, l'intention collective voit naître un avenir féministe où toutes et tous peuvent s'épanouir en paix.

