La majorité des travailleurs (66 %) sont d'avis qu'il faut y aller au cas par cas

TORONTO, le 20 août 2020 /CNW/ - À l'heure actuelle, la politique peut constituer une préoccupation de premier plan pour beaucoup de gens, mais s'agit-il d'un sujet dont on devrait discuter au travail? Cela dépend, selon les résultats d'une nouvelle étude du cabinet mondial de recrutement en personnel Robert Half.

On a demandé aux travailleurs : « Est-il approprié de discuter de politique avec des collègues? »

Oui, c'est approprié 15 % Peut-être, selon la situation et les gens impliqués 66 % Non, ce n'est pas approprié 19 %

Conclusions additionnelles :

Un homme sur cinq (21 %) croit qu'il est approprié de parler de politique, comparativement à moins d'une femme sur dix (9 %).

Plus de parents qui travaillent (19 %) que de professionnels sans enfants (12 %) pensent qu'il est approprié de discuter de politique au travail.

Les réponses des travailleurs à l'échelle du Canada ne varient que légèrement : 18 % des travailleurs de Toronto et de Montréal estiment que les conversations politiques sont appropriées, par rapport à 10 % à Vancouver .

« Bien qu'il puisse être tentant de discuter de politique au travail, il est important que les professionnels respectent les opinions et les points de vue qui diffèrent des leurs », a déclaré David King, président de district principal de Robert Half au Canada.

« Comme de nombreux employés travaillent toujours à domicile, il est également naturel que les gens entretiennent un peu plus de conversations sociales qu'avant pour rester en contact avec leurs collègues, a ajouté M. King. Il est essentiel de faire preuve de respect au cours de ces échanges pour éviter les malentendus et les conflits inutiles, car ceux-ci peuvent compromettre la productivité et miner le moral. »

Robert Half offre trois conseils pour discuter de politique en toute sécurité avec des collègues :

Faites preuve de prudence. Si vous choisissez de discuter de politique, gardez la discussion légère et constructive. Si la discussion devient conflictuelle, passez à un autre sujet. Refusez poliment. Ne vous sentez pas obligé à partager vos opinions politiques. Il n'y a aucun mal à vous retirer d'une conversation et à dire aux autres que vous préférez ne pas participer. N'hésitez pas à vous exprimer. Si l'un de vos collègues dit ou fait quelque chose qui vous met mal à l'aise, prenez-le à part et expliquez-lui ce qui vous dérange. Pour des cas plus graves, consultez votre gestionnaire ou les Ressources humaines.

