Débat électoral fédéral : Shachi Kurl et CBC blâmés pour partialité

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil de presse du Québec a publié cinq nouvelles décisions relatives à des plaintes qu'on lui avait soumises. Il a retenu un manquement dans un des dossiers portés à son attention et a rejeté l'ensemble des manquements allégués dans quatre autres dossiers.

D2021-09-142 : Julie Lapierre c. Shachi Kurl et CBC News

Le Conseil retient la plainte visant une question de la modératrice Shachi Kurl adressée au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lors du débat des chefs fédéraux en anglais, diffusé en septembre 2021, dans laquelle elle déclarait : « Vous niez que le Québec a des problèmes de racisme, pourtant vous défendez des mesures législatives telles que les projets de loi 96 et 21 qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. » Le Conseil a déterminé que le terme « racisme » employé dans ce contexte relève d'une opinion et non d'un fait avéré, contrairement à ce que laisse entendre la modératrice. Même si Mme Kurl a pu se faire le porte-voix d'une frange de la population, elle ne le précise pas et évoque le racisme comme si cela avait été démontré. Or, dans le cadre d'un débat des chefs, le public est en droit de s'attendre à ce que les modérateurs traitent de façon impartiale les chefs invités à débattre.

Bien que le débat ait été présenté sur plusieurs chaînes de télévision, CBC est l'unique média nommé dans la plainte, c'est pourquoi il est le seul média du consortium mis en cause dans ce dossier.

Lire la décision complète

D2021-03-049 : Patrick Bureau, Eldar Huselja, Marie-Ève Legault, Danielle Crête, Daniel Golesteanu , David Doyon et 18 autres plaignants c. Patrick Lagacé et La Presse

Bien qu'il soit accrocheur, le titre de la chronique de Patrick Lagacé, « Les édentés », n'est pas sensationnaliste. Il met fidèlement en relief les enjeux d'inégalités sociales qui sont abordés dans cette chronique parue le 19 mars 2021 sur le site Internet lapresse.ca. Les griefs d'informations inexactes et de propos discriminatoires sont également rejetés.

Lire la décision complète

D2021-03-061 : Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord c. Stéphanie Vallet et Le Devoir

Le Conseil rejette la plainte de Lyne Monger, déposée au nom du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, visant l'article « Négligence dans un centre de réadaptation de la DPJ de Baie-Comeau », de la journaliste Stéphanie Vallet, publié dans Le Devoir le 25 mars 2021, concernant les griefs d'informations inexactes, de manque de fiabilité des informations transmises par les sources, et de divulgation d'informations permettant d'identifier une personne mineure.

Lire la décision complète

D2021-01-008 : Manoir Liverpool c. Radio- Canada

Le Conseil rejette la plainte de Jean-François Bertrand, déposée au nom du Manoir Liverpool, visant l'article et le reportage télévisé « Manoir Liverpool : une douzaine de décès sous la loupe du coroner » de la journaliste Marie-Pier Bouchard diffusés respectivement sur le site Internet de Radio-Canada et à ICI Radio-Canada Télé, le 17 décembre 2020, concernant les griefs d'informations inexactes, d'informations incomplètes, d'images inadéquates, de sensationnalisme et d'absence de correctif.

Lire la décision complète

D2021-04-080 : Missila Izza c. Gérald Fillion et ICI RDI

Le Conseil rejette la plainte de Missila Izza contre le segment « C.A. » de l'émission « Zone économie » animée par Gérald Fillion, diffusée sur ICI RDI le 26 avril 2021, concernant les griefs de manque d'équilibre et d'information incomplète. Ce passage de l'émission traitait du déclenchement d'une grève générale illimitée par le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal.

Lire la décision complète

